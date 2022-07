Ukrán hadifoglyok börtönét érte ukrán rakétatámadás – esti háborús összefoglaló

Közel 1 milliárdért vesz a honvédség ejtőernyőket egy ukránbarát cseh cégtől

A Magyar Honvédség ejtőernyőket szerez be egy cseh cégtől, mégpedig nem is keveset és nem is kevésért. A cég az orosz-ukrán háború kitörése miatt leállította az oroszországi szállításait.