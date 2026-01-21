Ukrán hitel: az EP megszavazta a „megerősített együttműködést”

Az uniós támogatási hitelről 2025. december 18-án, a brüsszeli Európai Tanács csúcstalálkozóján állapodtak meg a tagállamok vezetői, és 2026. január 14-én az Európai Bizottság terjesztette

elő az erre vonatkozó javaslatcsomagot – áll az Európai Parlament sajtóközleményében.

Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia nem támogatta a hitelt, a megállapodás a megerősített együtttműködési eljárás keretében jött létre.

Ez a mechanizmus lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy csak meghatározott területeken működjenek együtt. A szerződések szerint a megerősített együttműködési eljáráshoz az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges.



Az eljárást 499 szavazattal, 135 ellenében, és 24 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. Az EP-képviselők kedden döntöttek arról, hogy sürgősségi eljárássa folytatják le a hitelre és az azt kísérő javaslatokra vonatkozó munkájukat, amelyeket most a Parlamentnek és a Tanácsnak a rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadnia.