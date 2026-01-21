2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Európai Parlament Ukrajna

Ukrán hitel: az EP megszavazta a „megerősített együttműködést”

mfor.hu

Szerdán a Parlament zöld utat adott a Tanács döntésének a megerősített együttműködési eljárás alkalmazásáról, hogy az EU 90 milliárd eurós támogatási hitelt nyújtson Ukrajnának.

Az uniós támogatási hitelről 2025. december 18-án, a brüsszeli Európai Tanács csúcstalálkozóján állapodtak meg a tagállamok vezetői, és 2026. január 14-én az Európai Bizottság terjesztette
elő az erre vonatkozó javaslatcsomagot – áll az Európai Parlament sajtóközleményében. 

Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia nem támogatta a hitelt, a megállapodás a megerősített együtttműködési eljárás keretében jött létre. 

Ez a mechanizmus lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy csak meghatározott területeken működjenek együtt. A szerződések szerint a megerősített együttműködési eljáráshoz az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges. 

Az eljárást 499 szavazattal, 135 ellenében, és 24 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. Az EP-képviselők kedden döntöttek arról, hogy sürgősségi eljárássa folytatják le a hitelre és az azt kísérő javaslatokra vonatkozó munkájukat, amelyeket most a Parlamentnek és a Tanácsnak a rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadnia. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Érkezik a támogatás az éttermeknek

5+1 elemből álló akcióterv indul a vendéglátóipar támogatására, amelynek célja a szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása,

Soha ennyi utas nem járt még a budapesti reptéren

Soha ennyi utas nem járt még a budapesti reptéren

Megkezdődött a légikikötő nagyívű fejlesztése.

Meddig drágul még a dízel?

Meddig drágul még a dízel?

A benzin nem lesz drágább.

Jászai Gellért Davosban is tárgyalt

Jászai Gellért Davosban is tárgyalt

Jászai Gellért találkozott Aleksandar Vučić-csal, Szerbia elnökével.

Újabb adócsökkentést jelentett be a kormány

Újabb adócsökkentést jelentett be a kormány

A kormány szerint az éttermek helyzete különösen nehéz.

Csaló e-mailekre figyelmeztet a NAV!

Csaló e-mailekre figyelmeztet a NAV!

Senki ne dőljön be az adathalászoknak!

Osztódással szaporodik a Mészáros és Mészáros Zrt. a választások előtt

Osztódással szaporodik a Mészáros és Mészáros Zrt. a választások előtt

Döntöttek a közel 60 milliárd forintos cégvagyon felosztásáról is.

A Gránit Bankkal kapcsoltak felsőbb fokozatba a Gondoskodás Pénztárak

Korábbi stratégiai partnerét hátrahagyva a Gondoskodás Pénztárak vezetője és a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a sajtó képviselői előtt írta alá az új együttműködési megállapodását.  

Szergej Lavrovot boldoggá tenné a tervezett szerb-magyar üzlet

Szergej Lavrovot boldoggá tenné a tervezett szerb-magyar üzlet

Áldását adta az orosz külügyminiszter.

Magyarország tartja életben az ukrán energiahálózatot a kritikus helyzetben

Magyarország tartja életben az ukrán energiahálózatot a kritikus helyzetben

Az áram- és a gázszükségletek bő 40 százaléka hazánkból megy Ukrajnába. Az orosz támadások miatt kritikus a helyzet, de Magyarország akár perceken belük is segít.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168