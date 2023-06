Uniós pénzek helyett már Puskás kultuszára építene Navracsics Tibor

Lázár János: nekünk nem politikai célunk egy országos nagy bérlakás-építési program

Egyebek mellett ezt is kijelentette az építési és közlekedési miniszter a Klasszis Klubban megrendezett kerekasztal-beszélgetésen, amelynek résztvevője volt még Ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. vezérigazgatója és Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. A hetven perces beszélgetés során szóba került az építőipar ez évi visszaesése, a jövő évi kilátások, a zöldesítés, a most parlamenti vita alatt álló új beruházási törvény, valamint az is, van-e realitása egy nyugat-európai mintájú hazai bérlakás-építési programra.