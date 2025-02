Uniós pénzeső hull az egyik vidéki magyar városra

A képviselők döntöttek a díszpolgári cím odaítéléséről is, az elismerést Vajda Júlia operaénekes veheti át Szeged napján, május 21-én.

A politikus úgy fogalmazott, minden kérelmet beadó vállalkozás meg fogja kapni az engedélyt, az előírásokat betartó cégek hosszú távon meg is tarthatják azt, korábban azonban az önkormányzatnak nem volt lehetősége fellépni a szabálytalankodókkal szemben.

Binszki József (Összefogás Szegedért) várospolitikai alpolgármester javaslatára tavasztól néhány kivétellel szabályozzák a vendéglátóhelyek és a szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitvatartását. Az ilyen boltok és szórakozóhelyek csak állandó vagy eseti engedély birtokában tarthatnak nyitva 23 óra és reggel 6 óra között, a többlakásos épületekben pedig – engedély nélkül – már 22 órakor be kell majd zárniuk.

A közgyűlés döntött arról, hogy 15 százalékkal, 2,3 milliárd forintra emelik a szociális támogatásokra szánt összeget a város költségvetésében. Nő a települési támogatások összege is, illetve emelkednek az ezek igénybevételét lehetővé tevő jövedelemhatárok. Így növekszik a lakbér- és rezsitámogatás, másfélszeresére, 15 ezer forintra emelkedik a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény összege, a temetési segély pedig 90 ezer helyett 150 ezer forint lesz.

Farkas Levente (Fidesz) módosító indítványt nyújtott be a költségvetéshez, ebben a többi közt az oktatási, az ifjúsági, az idősügyi támogatásokra, valamint a városi ösztöndíjra kérte forrás átcsoportosítását. A javaslatokat Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester előterjesztőként elfogadta, így azok a költségvetés részévé váltak.

