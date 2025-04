Ursula von der Leyen alkut vagy válaszcsapást kínált Trumpnak

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Von der Leyen elmondta, hogy már egyeztetett az európai iparági szereplőkkel a következő lépésekről. Emellett hangsúlyozta: a vámok miatti bizonytalanságra válaszul az EU-nak dolgoznia kell a belső piac megerősítésén is – különösen a még fennálló akadályok megszüntetésével.

Ugyanakkor világossá tette: ha szükséges, az EU válaszlépéseket is kész végrehajtani, hogy megvédje saját gazdasági érdekeit. „Felkészültünk ellenintézkedésekre is” – közölte, és jelezte, hogy az EU aktívan vizsgálja, hogyan védekezzen a közvetett kereskedelmi hatásokkal – például az áruk elterelésével – szemben.

„Európa mindig nyitott egy jó megállapodásra – ezért az ajánlatunk továbbra is érvényben van” – mondta. Hozzátette: az EU olyan megállapodást ajánlott, amelyben mindkét fél elengedi az ipari termékekre vonatkozó vámokat, vagyis „nulla vám a nulláért” elven alapulna.

Ursula von der Leyen több lehetséges utat is lát Fotó: Európai Parlament

