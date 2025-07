Ursula von der Leyen nem sietné el a vámháborús választ

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

„az EU mindig is a tárgyalásos megoldást részesítette előnyben. Ez továbbra is így van, és kihasználjuk az augusztus 1-jéig rendelkezésre álló időt”.

Von der Leyen hozzátette ugyanakkor, hogy az ellentarifák előkészítése továbbra is folyamatban van, hogy az unió felkészült legyen bármilyen eshetőségre.

„Az Egyesült Államok levelet küldött, amelyben intézkedéseket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha nem születik tárgyalásos megoldás, ezért mi is meghosszabbítjuk az ellenszankcióink felfüggesztését augusztus elejéig”

Az Európai Bizottság meghosszabbítja az amerikai acél- és alumíniumvámokra válaszul kilátásba helyezett ellentarifák felfüggesztését, miközben az EU megállapodásra törekszik annak elkerülése érdekében, hogy Washington 30 százalékos vámot vessen ki minden uniós termékre – jelentette be Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke vasárnap.

