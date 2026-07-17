Ursula von der Leyenéktől kapott jó hírt a Magyar-kormány

Közzétette az Európai Bizottság statisztikai hivatala, az Eurostat a júniusi inflációs adatokat. Ezek szerint az eurózóna éves fogyasztóiár-indexe 2,8 százalék lett, ez 0,4 százalékponttal alacsonyabb a májusinál. Az Európai Unió egészében enyhén magasabb, 2,9 százalékos lett az éves infláció, ami szintén 0,4 százalékponttal marad el az egy hónappal korábbi értéktől, ugyanakkor magasabb a 2025. júniusi 2,3 százaléktól.

A három legalacsonyabb éves inflációt júniusban Svédország (1 százalék), Csehország (1,1 százalék) és Dánia (1,8 százalék) érte el, míg a legmagasabbakat Románia (9,2 százalék), Litvánia (5,4 százalék) és Bulgária (5,2 százalék).

Ezek az úgynevezett harmonizált fogyasztóiár-indexek, amelyek azt mutatják meg, hogy egy meghatározott időszak alatt (általában havi vagy éves összevetésben) mennyivel változtak a fogyasztók által megvásárolt termékek és szolgáltatások átlagos árai. Azért nevezik őket harmonizáltaknak, mert az EU-tagországok statisztikai hivatalai ugyanazt a szabványosított módszertant alkalmazzák, így válnak az adatok összehasonlíthatóvá egymással az egész EU-ra, illetve az eurózónára vonatkozóan.

A magyar harmonizált fogyasztóiár-index 2,1 százalék lett (0,4 százalékponttal alacsonyabb a Központi Statisztikai Hivatal által havonta kimutatottnál, ami júniusban 1,7 százalék lett) – ez az EU hetedik legalacsonyabb ezen mutatója.

További részletek és elemzés a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk havi rendszerességgel megjelenő felmérésében olvasható, a Privátbankár Európai Inflációs Körképben.