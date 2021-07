USA: korlátozó intézkedésekkel ösztönzik oltásra a szövetségi alkalmazottakat

Biden a Fehér Házban mondott beszédében vázolta fel az új előírásokat. Úgy fogalmazott: túl sokan halnak meg az országban a vírus okozta betegségben, vagy nézik végig szeretteik halálát, és közben azt mondják magukban, bárcsak felvették volna az oltást!

"Ez egy amerikai tragédia. Emberek halnak meg, akiknek nem kéne meghalniuk" - hangoztatta Biden, aki szerint a járvány elleni harcnak még koránt sincs vége.

A kormány közvetlenül Biden beszéde előtt tájékoztatott közleményében a szövetségi alkalmazottakra és a szövetségi szervekkel szerződésben állókra vonatozó szigorúbb előírásokról, amelyek értelmében mindnyájuknak fel kell mutatniuk a munkahelyükön "az oltási státuszukat" bizonyító dokumentumokat. Aki nem tudja bizonyítani, hogy megkapta a teljes oltást, kötelezően maszkot kell viselnie a munkahelyén, bárhol is dolgozzék, illetve be kell tartania a közösségi távolságtartás szabályait más alkalmazottakkal vagy a hivatalokba látogatókkal érintkezve. Emellett hetente egyszer vagy kétszert koronavírus-teszten kell átesniük, de korlátozni fogják számukra a hivatalos utakat is.

Joe Biden szigorúbb intézkedésekről döntött (Fotó: EPA/Andrew Harnik) Joe Biden szigorúbb intézkedésekről döntött (Fotó: EPA/Andrew Harnik)

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) összesítése szerint a 330 millió lakosú Egyesült Államokban 163,8 millió embert oltottak be teljesen.

Az ország legnagyobb munkáltatója a szövetségi kormányzat, amelynek tavaly 2,18 millió civil alkalmazottja volt, illetve 570 ezren dolgoztak a postánál, de rájuk nem vonatkoznak a Biden által bejelentette új előírások. A New York-i Egyetem felmérése szerint 2017-ben további 3,7 millió ember állt szerződéses viszonyban a szövetségi szervekkel.

Biden arra utasította a védelmi minisztériumot, vizsgálja meg, hogy "hogyan és mikor" teszi kötelezővé a katonák számára a vakcina felvételét. Az elnök szerint a szakértők egyelőre nem tartják szükségesnek az újabb oltás beadását azoknak, akik már átestek a teljes vakcináción.

A Fehér Ház közleménye szerint a kormány ösztönözni fogja a magánszféra munkaadóit is arra, hogy kövessék a szövetségi szerveknél bevezetendő új modellt.

Közben az amerikai pénzügyminisztérium arról tájékoztatott: a kongresszus által az év elején elfogadott járványügyi mentőcsomag (ARP) keretében az amerikai tagállamok, helyi és területi kormányzatok rendelkezésére bocsát 350 milliárd dolláros járványügyi segélyt, hogy fejenként száz dollárt folyósítsanak minden újonnan beoltott személynek, így növelve az oltási hajlandóságot. Biden közölte: tisztában van azzal, hogy ez igazságtalanul hangzik azok fülében, akik már felvették az oltást, de amennyiben ezekkel az ösztönzőkkel sikerül legyőzni a vírust, alkalmazni kell őket.

Joe Biden a fehér házi beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy az, aki nem veszi fel az oltást, nemcsak magának okoz problémát, hanem családtagjainak és munkatársainak is. Rokonszenvét fejezte azokkal, akik megkapták az oltást, és mégis kudarcérzetük van a vakcinát elutasító kisebbség magatartása, ennek esetleges következményei miatt.

Mind a koronavírus-járvány fertőzöttjeit, mind pedig a halálos áldozatait illetően az Egyesült Államok szinte a pandémia kezdete óta az első a világon. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb, pénteki összesítése szerint az Egyesült Államokban eddig 34,74 millió ember kapta el a fertőzést, és 612,1 ezren haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe.