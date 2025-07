A magyarok többsége potenciális veszélynek van kitéve, ha külföldre utazik

A különféle statisztikák ugyan eltérő számokat mutatnak, de tény, hogy sok utazó biztosítás nélkül vág neki az ismeretlennek. Ez persze úticéltól is függ: másféle „veszélyt” rejt egy estére átrándulni egy schönbrunni koncertre, mintha az Antarktiszra vagy Afrika közepébe kirándulnánk.

A magyarok fele kétévente utazik külföldre a Europ Assistance szerint – sokan még mindig biztosítás nélkül. A globális asszisztencia-szolgáltató 2025 májusában zárult átfogó kutatása.a 18-69 éves magyar lakosság utasbiztosításokkal, valamint gépjármű- és otthoni asszisztencia-szolgáltatásokkal kapcsolatos hozzáállását, preferenciáit, fogyasztói viselkedését és utazási szokásait is vizsgálta. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy tízből csak négy magyar köt utasbiztosítást nyaralás idejére, miközben minden harmadik utazót ért már olyan váratlan helyzet, amikor jól jött volna külföldön a segítség.

A háztartások háromnegyedének van saját gépjárműve, mellyel harmaduk külföldi útra is elindul. Az autósok több mint fele azonban semmilyen, úgynevezett asszisztencia szolgáltatást nem vesz igénybe, ugyanakkor 91 százalékuk gondolja hasznosnak ezt a biztosítási típust. A kutatás szerint a nyaralók leginkább az egészségügyi problémáktól és az ezzel kapcsolatos költségektől tartanak, illetve attól, hogy az autó meghibásodása esetén nehézséget okozna megfelelő szakembert és szervizt találni

Európa határait kevesen lépik át

A felmérés alapján a hazai lakosság negyede (27 százaléka) utazik évente egyszer Európán belül, míg a kontinens határait a magyar felnőttek csupán 9 százaléka lépi át. Összességében a 18-69 éves magyarok közel fele szokott legalább kétévente külföldre utazni, és 34 százalékukkal fordult már elő olyan váratlan esemény, amikor szükségük lett volna utasbiztosításra. A kétévente utazók esetében tízből négyen mindig kötnek utasbiztosítást, míg minden harmadik személy csak valamilyen speciális esetben – síelés vagy ismeretlen országba történő utazás során – él ezzel a lehetőséggel. Az esetek többségében az utasbiztosításokat online kötik meg az ügyfelek.

A felmérés az utazók félelmeire is rákérdezett: minden második magyar gondolja úgy, hogy nehézséget okozna egészségügyi probléma esetén a hazaszállításuk. Közel ennyien (47 százalék) vélekednek úgy, hogy nehezen tudnák saját erőből megoldani a magyar nyelvű jogi segítség felkutatását, vagy károkozás esetén az esetleges kártérítés megfizetését.

Változó, hogy ki miért köt biztosítást utazáskor

Fotó: Pexels

A legvonzóbb a 0-24 órás segítség

Idén nyáron az autósok harmada indul külföldre pihenni, elsősorban a közeli országokba. De az autótulajdonosok több mint fele nem várt baleset, műszaki meghibásodás esetén magára maradna a nyaralás során. A legvonzóbb a 0-24 órában hívható segítség, valamint a gépjármű hazaszállítás és a helyszíni javítás lehetősége, ezeket a külföldi utakra indulók legalább kétötöde kedvezőnek találja. A kutatás azt is vizsgálta, milyen költségekkel jár a külföldi utazás alkalmával felmerülő káreset elhárítása és milyen félelmekkel küzdenek az autósok. A műszaki probléma javítása az érintett autósok 39 százalékánál 250 ezer és 500 ezer forint közötti összegbe került.

Több napot töltöttünk külföldön

Egy másik felmérés szerint az utasbiztosítási piac növekedése – ahogy erre közelmúltban megjelent elemzésében a Bank360.hu is rámutatott – bőven túlszárnyalta a külföldi utazási piac bővülését. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint ugyanis 2024-ben valamivel több, mint 13 millió egynapos és 8,94 millió többnapos útra indultak külföldre a magyarok. Az egynapos utazások száma csak minimális mértékben, 1,13 százalékkal nőtt, a többnapos kiruccanásoké viszont 9,7 százalékkal emelkedett.

A többnapos utazások átlagos hossza 6,5-ről 5,9 napra csökkent. A legnépszerűbb úti cél tavaly is Ausztria volt, ahova több mint 7 millió alkalommal utaztak be a magyarok, és csaknem 309 milliárd forintot költöttek el.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból az is jól látszik, hogy egyértelműen a harmadik negyedév tekinthető a főszezonnak az utasbiztosítási piacon, miután 2024-ben az éves egyszeri díjbevétel 41,2 százaléka ebben az időszakban keletkezett. Ez persze egyáltalán nem meglepő, hiszen a külföldi nyaralások szempontjából legaktívabb július és augusztus a harmadik negyedévre esik. A legkevésbé aktív időszak a negyedik negyedév, ekkor a díjbevételek mindössze 16,3 százaléka folyt be a biztosítókhoz 2024-ben. De az utasbiztosításból eredő bevétel így is emelkedett.

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségétől (VIMOSZ) kapott adatok szerint „tavaly új csúcsra emelkedett a biztosítók utasbiztosításokból származó díjbevétele, és a megkötött szerződések száma is meghaladta az 1,15 milliót. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az egyszeri díjbevétel összege megközelítette a 18,1 milliárd forintot, ami 12,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes utasbiztosítási díjbevétel pedig 14,3 százalékkal emelkedett 2024-ben, és meghaladta a 22 milliárd forintot”.

Tudta, hogy létezik Biztonságos Külföldi Utazás Európai Napja?

Ennek kitűzését 2025. április 14-én fogadta el az Európai Tanács. Célja, hogy az uniós polgárok megfelelően felkészüljenek utazásaikra, s ezáltal biztonságosabb legyen külföldi tartózkodásuk. Az esemény mindeig május negyedik péntekére esik.

Bár évente több milliószor hagyjuk el a határt, még mindig kevesen gondolnak rá, hogy előtte a Külügy- és Külgazdasági Minisztérium honlapjára kattintsanak. Pedig bizonyos úti célok esetében különösen hasznos lenne. Ahogy a Konzuli Szolgálat honlapját is érdemes olvasgatni.

Fontos lehet a bajban a konzuli segítség

Gyorsabban számíthatunk konzuli segítségnyújtásra, ha konzuli védelemre regisztrálunk. A regisztráció során megadott adatok elősegítik a kapcsolatfelvételt, ha például a Konzuli Szolgálat válsághelyzetet hirdetett ki a célországban. A regisztráció ingyenes, és csak pár percet vesz igénybe. Az efféle elővigyázatosság elsősorban a különféle kockázattal járó úti célok esetében fontos. De a Konzuli Szolgálat arra is figyelmeztet bennünket, hogy ismertessük útitervünket valamelyik rokonunkkal vagy ismerősünkkel, és utazáskor tartsuk magunknál hozzátartozóink, ismerőseink, valamint a célországban található magyar külképviselet elérhetőségeit. Azért is érdemes tájékozódni egy-egy országról utazás előtt, mert előfordulhat, hogy bizonyos régiókba például nem javasolják a látogatást.

Járattörlés, járatkésés esetén viszont nem a Konzuli Szolgálat feladata az így kialakult problémák megoldása. Különösen fontos, hogy utazásaink során rendelkezzünk a lehetséges kárhelyzetek teljes körét lefedő, jogi segítségnyújtást is tartalmazó utasbiztosítással – tanácsolják.