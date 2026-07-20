Ütközőpályán a kormánnyal az egyik legnagyobb város polgármestere

Egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén azt az előterjesztést, amely felhatalmazza Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért) polgármestert, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtson be a szolidaritási adó miatt az Alkotmánybírósághoz – tájékoztatta a Tiszta Szívvel sajtóosztálya hétfőn az MTI-t.

A közgyűlés által tárgyalt előterjesztés indoklása szerint az alkotmányjogi panasz lényege, hogy a 2025-ben az egykori nemzetgazdasági miniszter által kiadott miniszteri rendelet irányadó rendelkezése – különösen az 1. melléklet 298. sora – aránytalanul korlátozza az alaptörvény 32. cikkében biztosított önkormányzati autonómiát, továbbá az önkormányzati vagyon és saját bevételek alkotmányos védelmét, miközben a kötelezettség érvényesítéséhez nem kapcsolódik ténylegesen igénybe vehető rendes jogorvoslat.

„Az okozza a rendelet alkotmányellenességét, hogy az önkormányzat egyik domináns saját bevételi forrásához, a helyi iparűzési adóhoz kapcsolt elvonást a jelenlegi formájában olyan mértékben és olyan eljárásban érvényesíti, amely kiüresíti az önkormányzat pénzügyi autonómiáját”

- hangsúlyozta Pintér Bence a testület ülésén elmondott beszédében.

A polgármester jelezte, hogy július 22-én jár le az a 180 napos határidő, amelyen belül alkotmányjogi panasszal támadható a rendelet.

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Felidézte, hogy a kormányalakítás óta az új kormány több tagjánál is kezdeményezett tárgyalást a szolidaritási hozzájárulás ügyében, de konkrétumokról még egyszer sem tudtak tárgyalni.

Győr városának október 15-ig csaknem 5 milliárd forintot kellene befizetni, azonban

„ha ezt tényleg el kell utalnunk, ezzel a mértékkel, akkor idén feléljük a tartalékainkat, jövőre pedig nincs tovább”

- szögezte le.

Pintér Bence hangsúlyozta, hogy továbbra is reméli a tárgyalásos út sikerét.

(MTI)