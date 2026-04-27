Makró Befektetés Európai Unió Ipar Kína

Ütközőpályán az Európai Bizottság Kínával – mi lesz ebből?

Nem tetszik az új szabályozás Kínának.

Kína ellenlépéseket helyezett kilátásba az Európai Unió (EU) tervezett iparfejlesztési jogszabálya miatt, amely Peking szerint beruházási akadályokat teremt és intézményes diszkriminációt valósít meg a külföldi befektetőkkel szemben – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn.

A tárca szerint az úgynevezett Industrial Accelerator Act (IAA) több korlátozó előírást vezetne be a külföldi tőkebefektetésekre a stratégiai ágazatokban, köztük az akkumulátorok, az elektromos járművek, a fotovoltaikus rendszerek és a kritikus nyersanyagok területén. A tervezet emellett „EU-eredethez” kötött feltételeket tartalmazna a közbeszerzések és állami támogatások esetében.

A minisztérium közölte: hivatalos észrevételeket nyújtott be az Európai Bizottságnak, amelyekben „komoly aggodalmát” fejezte ki. Peking álláspontja szerint a jogszabály sértheti többek között a legnagyobb kedvezmény elvét és a nemzeti elbánás követelményét, hátrányosan érintheti a kínai befektetőket, lassíthatja az EU zöld átállását, valamint torzíthatja a versenyt az európai piacon.

A kínai fél felszólította az uniót, hogy távolítsa el a tervezetből a diszkriminatív előírásokat, így különösen a külföldi befektetőkre vonatkozó korlátozásokat, a helyi tartalommal szemben támasztott követelményeket, a kötelező technológia- és szellemi tulajdonátadási elemeket, valamint a közbeszerzési kizárásokat.

Brüsszeli tájékoztatás szerint az IAA célja az európai ipar megerősítése a stratégiai ágazatokban, munkahelyek megőrzése és teremtése, valamint a „Made in Europe” kritérium érvényesítése a közbeszerzésekben. A tervezet értelmében a jelentős külföldi közvetlen beruházások engedélykötelessé válhatnak, ami az EU-n kívüli szereplők – köztük kínai vállalatok – felvásárlásait korlátozhatja ezekben a szektorokban.

A kínai kereskedelmi minisztérium jelezte: kész párbeszédet folytatni az EU-val, ugyanakkor figyelemmel kíséri a jogalkotási folyamatot. Amennyiben az unió figyelmen kívül hagyja a kínai észrevételeket, és a törvény elfogadása kárt okoz a kínai vállalatok érdekeinek, Peking „határozott ellenintézkedéseket” tesz – hangsúlyozták.

(MTI)

 

Európában kilőttek a fegyverkezési kiadások, így jött össze a globális rekord

Az Európai Bizottság is megszólalt, miután tárgyaltak a Tiszával

Idén sem kezdik el a szegedi vasút kipofozását, de a Tisza Pártnak vannak tervei

Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

Hirtelen mindenkinek akkumulátor kell

Az orosz olaj sem old meg minden problémát a magyar piacon

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

