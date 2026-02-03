Utólag, de mindenki kap visszatérítést a rezsistoppal

6p
Az elmúlt napokban ugyan egyre több információ látott napvilágot, több nyitott kérdés is volt a rezsistop kapcsán. A rendelet megjelenése előtt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese beszélt a részletekről.

Ahogy arról az Mfor kedd reggeli anyaga is kitért, több dolog sem volt tisztázott az új kormányzati akció, a rezsistop kapcsán. Az erről szóló rendelet a kedd késő esti Magyar Közlönyben jelenik meg, ugyanakkor a legfontosabb tudnivalókról sajtóbeszélgetésen számolt be az Energiaügyi Minisztérium egyik vezetője.

Czepek Gábor arról beszélt, hogy az elmúlt 13 évben a rezsicsökkentés jól vizsgázott, így komoly változtatásra nincs szükség, ugyanakkor az idei rendkívüli hideg indokolttá tette a kormány beavatkozását. Újságírói kérdésre, mely szerint nem látja-e problémásnak, hogy két hidegebb hét nehéz helyzetbe hoz családokat és kormányzati intézkedést kényszerít ki, a miniszterhelyettes a rendkívüli körülményekre hivatkozott, illetve azt említette, hogy szerinte a hazai energiaszegénység az egyik legalacsonyabb Európában. Azt mi tesszük hozzá, hogy kétségtelen tény, a kétkeresős családoknál a rezsiköltségek a jövedelmekhez képest uniós összevetésben a jövedelem viszonylag kis százalékát viszik el, ugyanakkor vannak olyan kutatások, amelyek szerint a jelentős számú mélyszegénységben élő miatt az energiaszegénység akár a lakosság 20 százalékát is fenyegeti.

A miniszterhelyettes a magyar rezsicsökkentés kapcsán kiemelte, hogy – a kritikák ellenére is – a generalitás mindig is fontos elv volt, a mostani intézkedésnél is ezt tartották szem előtt. Így minden fogyasztási helyre jár a rezsistop. (Tehát ha valakinek több ingatlana van, akkor kvázi mérőóránként igénybe lehet venni.) Azt is szem előtt tartották, hogy minden (szabályozott) fűtési mód esetén lehetőség legyen a kedvezményre, így a földgázzal, a távhővel és az elektromos árammal fűtők is igénybe tudják venni a kedvezményt. A politikus szerint a tűzifa nem felel meg ezeknek a szempontoknak, ugyanakkor a szociális tűzifa program révén szerinte ennek a körnek is segítséget nyújt a kormány.

A beszélgetésen kiderült, hogy a földgázzal és távhővel fűtők számára automatikusan jár a kedvezmény, míg aki az elektromos áramra szeretné igénybe venni, annak április 30-ig nyilatkoznia kell erről. (Aki a villanykedvezményt választja, annak a gázszámláján visszaírják az automatikusan korábban megadott kedvezményt.) Az előrefizető ügyfeleknek is nyilatkozatot kell tenniük, nekik 7 ezer forintot írnak jóvá. A rezsistop csupán az úgynevezett tűzhelyátalányos szerződéssel rendelkezőket nem érinti, ők ugyanis nem fűtésre veszik igénybe a földgázt, hanem főzésre.

A kormányrendelet megjelenését követően az MVM azonnal elkezdi jóváírni a kedvezményt
A kormányrendelet megjelenését követően az MVM azonnal elkezdi jóváírni a kedvezményt
Az egyes fogyasztók számára kellemetlenséget jelenthet, hogy a januári – megszokottnál magasabb összegű – számlákat a szolgáltatók már kiküldték, így ezt be kellene fizetni, és a kedvezmény jóváírása a következő hónapban vagy (a fogyasztástól függően) hónapokban fog megtörténni. Ugyanakkor lapunk kérdésére válaszolva mind Czapek Gábor, mind az eseményen jelenlévő Romhányi Róbert, az MVM Next vezérigazgatója azt mondta, hogy a kikapcsolási moratórium továbbra is érvényben van (ez korábban január végén lejárt – szerk.) és ha valakinek a mostani hidegre való tekintettel ugrott meg a számlája, de a jóváírás még nem történt meg, akkor kérhet részletfizetést, a szolgáltató igyekszik maximálisan méltányos lenni.

Ahogy arról a kormány és az MVM is többször kommunikált, a hideg idő miatt 30 százalékos volt az átlagfogyasztás növekedése, így ekkora visszatérítést kapnak most a fogyasztók. A fűtési többlet miatti sávhatár átlépés megakadályozása is cél volt, így Czepek Gábor szerint a jóváírásokkal –reményei szerint – aki korábban nem lépte át a rezsivédett határt, az a rezsistopnak köszönhetően továbbra is alatta fog maradni. Ez már csak azért is kulcskérdés, mert a földgáz esetén több mint hétszeres a szorzó a kedvezményes és az úgynevezett lakossági piaci ár között. Tehát egy viszonylag kisebb mértékű 50 köbméteres túlfogyasztás is 35 ezer forintos ugrást jelent a számlában.

A diktálósok esetén a tavaly januári fogyasztáshoz fogják viszonyítani a plusz 30 százaléknyi fogyasztást, míg a haviátalányt fizetőknél az éves fogyasztásból kalkulálják az egy évvel korábbi fogyasztást, ami a 30 százalékos „plusz” alapját képzi.

Nem maradnak ki a rezsistopból azok a társasházak sem, ahol házközponti kazánnal fűtenek. Az ilyen társasházaknál a lakásszámmal számolt kedvezményt fogják alkalmazni, ugyanakkor a tájékoztatón azt is jelezték, hogy a kedvezményt nem az MVM írja jóvá, hanem a társasház osztja szét.

Távhő esetén is lesz jóváírás, ugyanakkor itt bizonyos fokú nehézséget jelent, hogy nem egyetlen szolgáltató van, hanem döntően önkormányzati tulajdonú vállalatok. Ezeknek árkedvezményt adnak, nem mennyiségi kedvezmény lesz, mivel itt nincs rezsihatár.

Az intézkedés költségeit, amelyek a kormány szerint 50 milliárd forintot tehetnek ki, az energiaellátók jövedelemadójának (Robin Hood-adó) alanyaira terhelik. Mentességet kapnak ugyanakkor a hálózatüzemeltető cégek, ami véleményünk szerint politikai vita tárgya lehet, mert Mészáros Lőrinc energiaszolgáltatója is ebbe a körbe fog tartozni. A kormányközeli vállalkozó említése nélkül Czepek Gábor a döntést azzal indokolta, hogy visszás helyzetet teremtenének azzal, ha elvárnák, hogy ezek a vállalatok fejlesszék az energiarendszert, miközben pluszadóval sújtják őket.

Szóba került, hogy a rendszerhasználati díj aránya joggal vethet fel kérdéseket (az áram esetén például a 34 forintos árból az energia mindössze 5 forint, a többi a rendszerhasználati díj – szerk.), de fogyasztói szempontból a lényeg a fizetendő végösszeg, ami így is nagyon kedvező. Czapek Gábor szerint az áramrendszer vezeték nélkül nem fog tudni működni, éppen ezért fenn kell tartani és fejleszteni. Szerinte ebben a kérdésben fontos áttörést hoz majd az energiatárolás fejlesztése. A kormány tervei szerint a jövő év végére 1 GWh ilyen kapacitás lesz, ami 2030-ra megháromszorozódik. Így kevésbé lesz túlterhelve a rendszer, kisebb mennyiségű kiegyenlítő energiára lesz szükség, ami most nagyon komoly pluszköltséget is jelent. Ezek pedig a jövőben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a rendszerhasználati díj csökkenjen.

