Ütős reklámfilmek, sok millió dollárért – Marylin még ma is verhetetlen?

De kik az igazi győztesek?

A XXI. század Romeo-ja

Korunk Romeo-ja nem csak a labdaérzéket, hanem apja sármját is örökölte. A korábbi angol válogatott futballsztár, Beckham középső fia is reklámarc lett, mindössze 19 évesen 1,2 millió font értékű szerződést kötött a világ egyik legnagyobb sportszergyártócégével, a Pumával – adja hírül az egyik szakmai orgánum.

Ezért a szerencsés fiatalember semmit nem tett, azon kívül, hogy beleszületett egy dúsgazdag, híres famíliába, amelyet egy nagyon kemény és elszánt nő irányít.

Kérdés persze, hogy Romeo-ról, mondjuk 50 éves korában tudja-e majd bárki, ki is ő? Legfeljebb a vezetéknevéből következtethet rá – az akkori idősebb korosztály. Híres család sarjaként a saját jogán, megérdemelten, ritkán lesz valaki világsztár…

A gázsi az Oscartól is függ

Tizen-huszonévesként még nyilvánvalóan csak a hírnév és a külső számít. Később már valamit kell is tenni érte. Legyen, mondjuk kiváló színész, - az Oscarra jelöltek és a díjat elnyerők már nagyságrendileg több millió dollárt kapnak, ha egyáltalán ráállnak az üzletre – netán körülrajongott nepo baby, olimpiai bajnok, világhírű humorista, bugyuta tévés celeb, kissé őrült influenszer, művi botrányhős, amerikai tv show házigazdája vagy háziasszonya. Mindegy ki, csak kattintsanak rá.

Van az a pénz – szoktuk mondani és tényleg van. Julia Roberts annak idején elvállalta a Calzedonia alsóneműk népszerűsítését – meg is lepődött rajta a világ. Parfümöt évtizedek óta majd mindegyik színésznő reklámoz. E téren még mindig legenda a világ egyik legszerencsétlenebb sorsú filmsztárja, Marylin Monroe, aki állítólag maga találta ki, hogy éjjel semmi mást nem visel magán, mint Chanel 5-öt. Ez lett a világ egyik leghíresebb reklámmondata!

Mindezt búgta-kacagta több mint 60 évvel ezelőtt, amikor sokkal prűdebb volt – legalábbis a felszínen – a világ… Ezt nehéz felülmúlni, mégoly találékonyak is a mai forgatókönyvírók.

Clooney – ki más?

Volt egy olyan korszak, amikor az a mondás járta, hogy ha egy színészt már nem hívnak forgatni, akkor kezd reklámfilmekben szerepelni. Ez ma már csak részben igaz. Akad, aki a karrierje csúcsán vállal el ilyet, mert éppen ráér, és van, aki idősebb korában, amikor már ritkábban filmezik, mint George Clooney.

Egy reklámfilmben többnyire mindig rövid a szöveg – néha elég csak három szó. Nespresso. What else? – ki ne ismerné e költői kérdést, amit nap, mint nap milliók válaszolnak meg évek óta Clooney helyett.

Tipikus példája ez a megkomponált, zseniálisan végig vitt koncepciónak. Az az ideális párosítás ugyanis, amikor a világmárka rangja egybeesik a sztáréval. Siker esetén – és ez annak tekinthető - egy idő után összeforrnak, egymást népszerűsítik.

A reklámfilmek sztárjai az óriásplakátokról is visszaköszönnek. Fotó: Depositphotos

Csupán a név ideig-óráig elég

Mindehhez egy kiváló stáb kell, no meg jó forgatókönyvíró – igen, a három szóhoz is – és egy okos, intelligens, jó házból való „úrifiú” vagy „úrilány”. Aki pontosan tudja, hogy amit elvállal, annak mi lesz a következménye, és ebben profi tanácsadók, szakemberek segítik, a filmsztár esetében a jogász feleséget is beleértve.

Önmagában a név ideig-óráig elég: Johnny Depp és Vanessa Paradis lánya, Lily Rose Depp manökenként kezdte, majd jöttek a kisebb filmszerepek, hogy aztán kiváló marketingfogásként „magáénak tudhassa” a világ legkeresettebb férfi filmsztárját.

Nem hinném, hogy 20 év múlva is kapkodnának érte a legnagyobb márkák, hiszen addigra a felnövő korosztálynak keveset mond a két híres szülő neve, míg volt barátjáé, Timothée Chalamet-é igen. Az Oscar-jelölt divatkirály a nemrég kijött Apple TV filmért állítólag minden idők legmagasabb gázsiját kapta, beleértve az óriási pénzeket mozgató sportszergyártók és világbajnokok üzleti szerződéseit is.

Hívd fel, hogy beteljesüljön az álma

Chalamet mellett a Magyarországon szintén többször forgatott Jason Momoa is szerepel a Call Me című etűdben, melynek címe persze nem véletlen: Chalamet világsikerű 2017-es filmjére utal. A sztori? A fiatal sztár arra vágyik, hogy szerepelhessen végre az Apple TV valamelyik műsorában. Számos kollégája, köztük Jennifer Lawrence, Selena Gomez és Leonardo DiCaprio már felvállalt hasonló, népszerűsítő filmecskéket, akikkel ráadásul többször játszott együtt. A 27 éves világsztár, illetve a forgatókönyvírók azzal fejezik be a méregdrága másfél perces művet, hogy megkérik az Apple-t, hívják fel őt, és vonják be néhány projektjükbe.

Az Apple-nek nem ez az első, hasonló sztorira épülő produkciója: korábban Everyone But Jon Hamm címmel piacra dobtak már egy hasonlót, rögtön azelőtt, hogy kiderült volna, Hamm szerepet kapott a The Morning Show-ban, amely a világ egyik legnézettebb tévéműsora – emeli ki több amerikai filmes szaklap. - Ehhez persze előbb az kellett, hogy páratlan sikert érjen el egy tévésorozatban, - ez volt a Mad Men - ami, milyen furcsa, éppen a korai amerikai reklámbummról szól.

Aki becserkészte Jordant a Nike-nak

Nem a Mad Men az egyetlen film, illetve tévés sorozat, ami a pr és a marketing korai virágkorát mutatja be. Az Amazon streaming programjának készült tavaly az Air című nagyjátékfilm, amelyben Ben Affleck és Matt Damon, a két jóbarát szerepel. Ők anno együtt kaptak Oscar-díjat a Good Will Hunting forgatókönyvéért. Az új filmben Damon alakítja Sonny Vaccarót, a Nike egykori marketingfőnökét. Ő arról híres, hogy a nyolcvanas években becsábította a Nike kötelékébe Michael Jordant.

A film azt az őrült hajszát írja le, ahogy ezt sikerült véghez vinnie. Jordan volt az első kiemelkedő világsztár-sportoló, aki ilyen munkát felvállalt. Érdekesség, hogy ő maga nem szerepel a filmben, csak archív felvételeken látható. Az Amazon célja persze a konkurencia letörése: ahogy a Variety fogalmaz, ez nagy nyomást helyez majd a Netflixre és az Apple-re.

Ha este Júlia akarsz lenni

Semmi más nem számít, csak a nézettség, azaz, hogy hány emberhez jut el a reklámüzenet. Ezért is van, hogy csak színházban játszó színészekkel szinte semmit nem népszerűsítenek – ez a két műfaj szorosan elválik egymástól, főképp az USA-ban. Európában más az ok, ahogyan az egyik rendező magyarázta nekem, egész nap ne reklámozzon „neki’ arckrémet az, aki este Desdemona, Júlia vagy Blanche akar lenni a színpadon.

A reklámfilmek esetében sem mindegy, hogy mikor és hol lesz a premier. Mondjuk, a SuperBowl-on, az amerikai futball döntőn? Nos, az nagy fegyvertény. Tavaly csak az Egyesült Államokban 112 millióan követték élőben a döntő eseményeit. A streaming szolgáltatók belépésével ez a szám megsokszorozódik. Közben pedig a helyszínen, a hatalmas kivetítőkön villognak a méregdrága reklámok, no meg otthon a tévé vagy a laptop képernyőjén.

A halhatatlan Basil meg a Waczak szálló

Hihetnénk, hogy reklámfilmben szerepelni csak a fiatalok előjoga. De ha valaki olyan markáns, mondjuk úgy, megosztó személyiség, mint John Cleese, a Monty Python legmarkánsabb tagja, akkor más a helyzet.

A 83 éves Cleese most feleleveníti az általa jegyzett Fawlty Towers (Waczak Szálló) főszereplőjének karakterét a Specsavers biztosító reklámjában – adja hírül a Kreatív.hu. Akik nem látták ezt a sok évtizede forgatott sorozatot, csak annyit róla, hogy a produkció abszurd módon, már-már durván mutatja be egy tengerparti angol szálló, vendégeket szívből utáló tulajdonosát és kollégáit. Az epizódokat a mai napig újra meg újra leadják különböző tévécsatornákon. (Állítólag a magyar szinkron jobb, mint az eredeti.)

Közben Cleese bejelentette - a Guardian cikke szerint - hogy folytatja a Waczakot, közben pedig elvállalta a reklámfilmet is. Lehet, hogy nem véletlen ez az időzítés, és a két dolog egymást erősíti?