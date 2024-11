Tankoljon még ma, ha nyugodt hétvégét akar!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Ha a kutak a nagykereskedelmi ár növekedését teljes egészében érvényesítik a fogyasztói árakban is, akkor szombattól a benzin literenként 613 forintba kerül majd, a dízel pedig literenként 630 forintba.

Az autós szakportál a pénteki átlagárakat is közli:

Szombaton változnak a hazai nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében is. A benzin ára 5, a gázolaj ára 3 forinttal emelkedik a hétvégén — írja a Holtankoljak .

