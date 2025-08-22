Emelkedik, de a lélektani határ alatt marad a benzinár

1p
Autópályák mellett 640-650 forint lehet egy liter üzemanyag, de az élelmesebb autósok ennél 10-15 százalékkal kevesebbért is tankolhatnak.

Kisebb mértékű áremelésre készülhetünk a benzinkutakon szombattól – írja a Holtankoljak.hu. A benzin jelenlegi, 581 forintos átlagára 583 forintra, a gázolaj 587 forintos átlagára 589 forintra emelkedhet, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kisker árakban.

A benzinkutak árai között akár 10-15 százalékos különbség is lehet. Budapesten néhány töltőállomáson 560 forint körüli áron tankholhatunk, az autópályák mentén azonban 640-650 forintba is kerülhet egy liter üzemanyag.

A tavalyi és idei árszinthez viszonyítva továbbra is alacsony az üzemanyagok átlagára. A benziné több mint 50 forinttal, a gázolajé több mint 60 forinttal csökkent január óta. A csökkenés túlnyomó részben a dollár-forint-árfolyam alakulásának és a Brent nyersolaj árváltozásának köszönhető. 

