Emelkedik, de a lélektani határ alatt marad a benzinár

Kisebb mértékű áremelésre készülhetünk a benzinkutakon szombattól – írja a Holtankoljak.hu. A benzin jelenlegi, 581 forintos átlagára 583 forintra, a gázolaj 587 forintos átlagára 589 forintra emelkedhet, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kisker árakban.

A benzinkutak árai között akár 10-15 százalékos különbség is lehet. Budapesten néhány töltőállomáson 560 forint körüli áron tankholhatunk, az autópályák mentén azonban 640-650 forintba is kerülhet egy liter üzemanyag.

A tavalyi és idei árszinthez viszonyítva továbbra is alacsony az üzemanyagok átlagára. A benziné több mint 50 forinttal, a gázolajé több mint 60 forinttal csökkent január óta. A csökkenés túlnyomó részben a dollár-forint-árfolyam alakulásának és a Brent nyersolaj árváltozásának köszönhető.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>