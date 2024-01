Üzemanyagárak: mire számít Hernádi Zsolt, a Mol vezetője?

Hozátette, az üzemanyagárakat számos külső tényező befolyásolja, egyebek mellett a "szemünk előtt zajló háborúk, amelyek sora könnyen lehet, hogy további konfliktusokkal bővül". Sajnos a konfliktusok megoldására egyre gyakrabban nem békés megoldást keresnek a felek, ezeknek hatása van az árakra.

"Hogy egy aktuálisan fenyegető esetet említsünk, egy közel-keleti front megnyitása akár 15 százalékos áremelést is eredményezhet a hazai piacon. Ez a szám ugyanakkor spekulatív, a válságok súlyától és konkrét jellegétől függően sokkal nagyobb árrobbanás is lehet. Ha újabb front nyílik a térségében, és a globális olaj- és gázkereskedelem Széll Kálmán terét, a Hormuzi-szorost lezárják, ahol a teljes kőolajpiac 20 százaléka halad át, akkor akár 70-80 százalékos áremelkedéssel is lehet számolni. Az ökölszabály szerint 1 százalékos termeléskiesés a világpiacon rövid távon 10 százalékos áremelkedést indukálhat" - mondta a Mol vezetője.