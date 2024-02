Üzemanyagárak: nem sok öröme lesz a magyar autósoknak

Több mint 1 hónap után végre olcsóbb lett a gázolaj ára, péntektől bruttó 4 forinttal csökkent ennek az üzemanyagtípusnak az ára. A gázolaj várható áresését legutóbbi írásunkban megelőlegeztük a nemzetközi folyamatok alapján, igaz mi ennél azért nagyobb mértékű csökkenést vártunk.

Nagy ármozgás egyébként az Európai Unióban sem volt, így a közösség országainak árait összevetve a magyar autósok helyzete érdemben nem változott. A benzin esetében a hazai árak továbbra is az európai rangsor alsó középmezőnyében vannak. Csak elismételni tudjuk azt a korábban már többször citált véleményünket, hogy ha a hazai vásárlóerőhöz viszonyítunk, hiszen az az egyik leggyengébb Európában, akkor ebből a szempontból elég rossz helyzetben vannak a magyar autósok.

Ha csak a régió országait vetjük össze, akkor még lesújtóbb az összkép, hiszen a vásárlóerő alapján a benzinnek a bolgár és a román szinten kellene lenniük, ám ahogy az a lenti ábránkból is kiderül, nagyon messze vagyunk ezektől.

Ha a gázolaj vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy hasonlóan a magyar piacon tapasztalt fejleményekhez, a finomított termékek tőzsdei áresése más országokban is érződött, és az európai piacokon kisebb mozgásokat láthattunk, ugyanakkor az euróban számolt árak tekintetében a tagországok sorrendjében nem volt érdemi változás. A dízel áránál Magyarország (a benzinhez képest sajnos előrébb) továbbra is a középmezőnyben helyezkedik el.

A régiós összehasonlítás kapcsán ugyancsak ismételni tudjuk magunkat, hiszen itt továbbra is az élmezőnyben vannak az árak. Az Eurostat adatai szerint a hazai töltőállomások árainál csak az osztrák kutak mérik drágábban a dízelt.

Nagy változásra ne számítsunk

Ahogy az a rendszeres olvasóink számára már többször kiderülhetett az Mfor Üzemanyagár-figyelő sorozatából, az árak várható alakulása kapcsán ezúttal is két tényezőre fókuszálunk: egyrészt az alapanyagok árára, másrészt a forint (dollárral szembeni) árfolyamára.

Ami az olajat illeti, nagyon komoly árváltozás nem volt, gyakorlatilag egész héten 82-84 dollár körül mozgott a Brent tőzsdei jegyzése. Igaz, pénteken a sáv aljához közelített a délutáni kereskedésben. Ahhoz, azonban, hogy a magyar kutaknál érvényesüljön a nyersolaj ármozgása 80 dollár alatti árakra lenne szükség.

Ezúttal sem lesz túl sok oka a mosolyra a hazai autósoknak. Fotó: Depositphotos

Persze, ha megnézzük azt, hogy globálisan gyenge makrogazdasági adatok jönnek mindenfelől, így a Japánból, az eurózónából és az Egyesült Államokból származó beszerzési menedzser indexek mind az üzleti aktivitás romlását mutatták februárban, míg Kínában az új gazdaságélénkítő intézkedések továbbra sem győzték meg az elemzőket. Közben az infláció csökkenése a nyugati országokban megtorpant, és pénteken a német GDP is csalódást okozott.

Ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a várható keresletszűkülés miatt komolyabb áresésnek kellett volna jönni, de ez annak ellenére sem következett be, hogy az elmúlt hetekben publikált gazdasági adatok miatt a legnagyobb jegybankok a tavasz folyamán biztosan nem fognak kamatot csökkenteni. Az amerikai jegybank, a Federal Reserve vezetői a héten is jelezték, hogy a kamatvágásra még áprilisban sem fog sor kerülni.

Ugyanakkor hiába várható a kereslet csökkenése, ha a kínálati oldalon is negatív hírek látnak napvilágot. A feszült közel-keleti helyzetről és a Vörös-tengeren történő szállításról sorozatunk minden részében kitértünk az idei évben, így ezeket nem taglalnánk ezúttal mélyebben.

Ugyanakkor a kínálati oldalon fontos hír volt a héten, hogy a hivatalos adatok szerint az Egyesült Államok olajkészletei a vártnál kisebb mértékben nőttek a február 16-ig tartó héten. Igaz ebben az is szerepet játszott, hogy a kitermelt olaj nem a tárolókba kerül, hanem felhasználják, több finomító ugyanis újraindította a termelését a hosszabb téli szünet után. Talán ez is közrejátszott abban, hogy a benzinkészletek vártnál kisebb csökkentek a héten, így akár olyan forgatókönyv is lehet, hogy a nyersolaj ára ugyan viszonylag stabil marad, ám a finomított termékek olcsóbbá válnak, erre az elmúlt hetekben egyébként az európai piacokon a gázolajnál láttunk példát.

A magyar autósok számára némi reményre adhat okot, hogy az euróval szemben ugyan nem mozdult érdemben a forint árfolyama, ám a múlt heti 362-363-as dollárárfolyamhoz képest a keresztárfolyam immár a 360-as szint alá csúszott.