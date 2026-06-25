Üzenet a kormánynak? Egyre kevesebben keresnek munkát Magyarországon

2026 májusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 209 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt Magyarországon – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Foglalkoztatottság, 2026. március-május
- A 2026. március–májusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 640 ezer fő volt, ami 33 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak közében a foglalkoztatottak létszáma nem változott, 2 millió 480 ezer fő volt, míg a nők esetében 34 ezerrel, 2 millió 161 ezer főre mérséklődött.
- A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 448 ezer fő dolgozott, ami 53 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer főt tett ki.
- A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75,0 százalék volt. A ráta a férfiak esetében 79,3 százalékot, a nők körében pedig 70,6 százalékot mutatott.
Munkanélküliség, 2026. március-május
- A 2026. március–májusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 208 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt.
- A férfiak esetében a munkanélküliek száma 109 ezer, a nőknél 99 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak körében 4,2 százalékot, míg a nőknél 4,4 százalékot ért el.
- A munkakeresés átlagos időtartama 13,3 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 31,7 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 10,4 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 6,7 százalékponttal 31,4 százalékra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,7 százalékponttal, 36,9 százalékra emelkedett.
- A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. május végén az egy évvel korábbihoz képest 3,5 százalékkal, 215 ezer főre mérséklődött.