Üzenet jött Zágrábból az orosz olajról, nem fog neki örülni a magyar kormány

mfor.hu

Szívesen segítenek, de nem úgy.

A horvát gazdasági miniszter, Ante Susnjar közölte, szívesen szállítanak Magyarországra olajat, de nem orosz eredetűt. A Plenković-kormány gazdasági minisztere kijelentette, hogy Horvátország nem kíván a Kreml logisztikai meghosszabbításaként működni, ugyanakkor segíti partnereit az üzemanyagellátás biztosításában.

„Készek vagyunk segíteni az akut zavar elhárításában, az európai jogszabályokkal és az OFAC-szabályokkal összhangban. Senki sem maradhat üzemanyag nélkül”

- mondta a horvát Indexnek megszólalva oldalán. Eközben az Európai Bizottság vizsgálódik az ügyben, összehívásra került európai uniós olajügyi koordinációs csoport.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón arról beszélt, hogy a Barátság-vezeték leállítása miatt az orosz vezetékes olajszállításokra fennálló, az uniós szankciók alóli magyar mentesség kiterjed a vezetékes szállítás kiváltására szánt tengeren szállított orosz olajra is. A Mol a miniszter tájékoztatása szerint már rendelt is 500 ezer tonna orosz olajat, amelyet más megoldás híján csakis a horvát tengerpartól induló Adria-kőolajvezetéken lehet magyar és szlovák finomítókba szállítani.

Susnjar egy posztjában arról is írt, hogy ez a vezeték évi 15 millió tonna olaj szállítására képes, így bőven képes lenne kielégíteni a százhalombattai és a pozsonyi finomító évi 8, illetve 6 millió tonnás igényeit, ezért a magyar kormány ragaszkodása a Barátság-vezetéken történő vásárláshoz csak az árra vezethető vissza.

A horvát miniszter azt is hozzátette, hogy a vezetéken történő szállítás – a magyar kormány által magasnak tartott – díja „kerekítési hiba” csupán az olajárhoz képest, ez ugyanis a teljes olajvásárlási ár nagyjából 1 százalékát teszi ki.

