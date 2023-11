Vadászmezővé teszi az internetet a karácsony - így előzhetjük meg a csalásokat

Jön a karácsony és a többnyire interneten elköltött Black Friday akciós tranzakciók tömege, és ezt tudja minden csaló is, aki ráindul a jóhiszemű ügyfelek pénztárcájára.

Az Erste saját monitoring rendszerével már a csalások 90 százalékát meg tudja előzni, ám az ügyfelek vesztesége így is többszöröse a tavalyinak a harmadik negyedévben – mondta Kósa Anna, a pénzintézet compliance vezetője egy szerdai sajtóbeszélgetésen. Azzal együtt, hogy javulnak a szűrési módszerek, félmilliárd forintos kár érte a harmadik negyedévben az Erse ügyfeleit – tájékoztatott a szakember.

Erre érdemes figyelni az Erste iránymutatása szerint:

Ha gép írja, minden szó nagy kezdőbetűvel kezdődik

A szerződésbe nincs beleírva, hogy ki az adatkezelő

Nincs használható kapcsolatfelvételi lehetőség

Fizetni a hamis webshopon csak kártyával lehet, utánvétel nem

A háztarásokban megtéveszthetők a bevásárlást intézők, és a "túl szép, hogy igaz legyen" ajánlatoknak bedőlő felhasználók.

Az elszemtelenedésnek nincsen határa

- mondta Harmati László, az Erste lakossági üzletágának vezetője.

Megjelennek és növekednek is az azonnali fizetéseknek a kockázatai. Egy átutalás jogszabályilag 5 másodpercen belül célba kell érjen, ez rendszerint gyorsabban is megvan, a limit pedig immár 20 millió forint. Ha ezt egy átverés áldozataként valaki meg is teszi, akkor az ATM mellett várakozó csaló azt egyből kiveheti, nagyobb összeg esetén továbbutalja és a hatóságok sem fogják megtalálni a pénzt.

Kérdésünkre Harmati elmondta: figyelik a gyanús tranzakciókat, de lényegében annyit tudnak tenni, hogy értesítik a célbankot, hogy egy potenciálisan illegális utalás került a rendszerükbe.

"Megvan a rendszerünkben a monitoring, sok esetben az Erste ezeket automatikusan elutasítja, tiltja a kártyát, díjmentesen kap újat az ügyfél" – közölte Harmati.

Nagy költés készül

A Revolut kutatása szerint a magyarok 22 százaléka tervez több mint 100 eurót, nagyjából 37 700 forintot költeni az idei Black Friday alatt, és 20 százalékuk biztosan felkelne az éjszaka közepén is egy jobb Black Friday ajánlatért.

Minden vásárlónak résen kell lennie az átverések növekvő száma miatt, ezek mennyisége ráadásul a kiárusítás ideje alatt különösen megugrik. A Global State of Scam Report 2023 szerint az elmúlt 12 hónapban a világon minden negyedik ember veszített pénzt különböző csalások vagy személyazonosság-lopások miatt, és az összesített veszteség meghaladta az 1 billió dollárt, ami átváltva 974 milliárd euró.

Ingatag várfalakat tudnak építeni a szolgáltatók

Nemes Máté, a Mastercrd kiberbiztonságért felelős szakértője a cég témában tartott konferenciáján elmondta, hogy 10-ből 8 cég tapasztal kiberfenyegetettséget, és 10-ből 9 céget ért dolgozói felelőtlenségből támadás, lévén otthoni gépeken dolgoznak. Historikus, és egyéb kombinációk alapján tudja követni és vizsgálni az adatokat a Mastercard, de például az ip címet álcázó vpn falakon nem lát át – mondta kérdésünkre Nemes. Azt viszont látja, ha a forgalom ilyen csatornákon keresztül történik, ami eleve gyanús tud lenni.

A világon a harmadik országot adná össze gdp alapon az elért kár értéke, ha összeszámolnánk a csalások összegét - derül ki a cég összesítéséből.

Hajkurászni a lenyúlt pénzt

Nehéz, de nem lehetetlen utána menni egy olyan terepen elcsalt pénznek se, mint a kriptovaluta - mondta Jonelle Still, nyomozója és oktatója a témakörnek a Mastercardnál. Beszélgetésünkben kifejtette, hogy a digitális pénz mozgása és kereskedése lényegében ugyanúgy történik, mint bármilyen pénzügyi csalás. Az óvatlan ügyfél pénzét beszedik, szétszedik, és meglépnek vele.

A digitális térben már vannak lehetőségek, hogy jobban nyomon lehessen követni ezt, de ez nem garancia semmire. A kriptopénzek mozgásában gyakran vannak sok millióra rugó dolláros tranzakciók, a „bálnának” hívott ügyletek pedig bármikor jelenthetik egy bank vagy egy alapkezelő portfoliorendezését is.

Az Erste esetében Kósa a vállalati csalások frontján beszámolt olyan csalási kísérletről, amikor a vezérigazgató nevével tudtak rávenni egy nagyvállalat illetékesét, hogy utaljon el több millió eurót.

Still elmondása szerint ezeket a csalásokat nem is mindig pénzszerzési, hanem célzott károkozási szándékkal indítják vállalatokkal, vagy intézményekkel szemben. Ezek nyomkövetése nehéz, de lehetséges, ellenben sokszor időigényes.