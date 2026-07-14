Elszakadt a cérna: vadul ugrálnak az üzemanyagárak

A Holtankoljak.hu szerint szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára:

a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul.

Az oldal azt írta: a mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. Ezekről ítt írtunk:

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A július 14-én, kedden érvényes országos átlagárak a következők:

95-ös benzin: 587 forint/liter

Gázolaj: 608 forint/liter

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