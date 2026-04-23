Makró Irán Iráni válság

Vagyonokat kérnek a tengerjáró hajóktól a Hormuzi-blokád miatt

mfor.hu

Egyes hajók áthaladási foglalásáért a Panama-csatornán több mint egymillió dolláros (312 millió forint) díjat fizettek a közelmúltban árverésen – közölte csütörtökön a Panama-csatorna Hatóság, hozzátéve, hogy a szokatlanul magas árak inkább a kereslet ideiglenes emelkedését tükrözik, és nem tartós torlódást a csatornán.

A hatóság közlése szerint az átlagos aukciós árak a közel-keleti konfliktus kirobbanása után mintegy 385 ezer dollárra emelkedtek, szemben a korábbi 135-140 ezer dollárral, mivel a megnövekedett forgalom növelte a foglalások iránti keresletet.

A múlt héten a hatóság igyekezett kisebb jelentőséget tulajdonítani annak az értesülésnek, miszerint egy cseppfolyósított földgázt (LPG) szállító hajó mintegy 4 millió dollárt is fizetett egy aukción a gyorsabb áthaladás lehetőségéért.

Victor Vial, a hajózási útvonalat felügyelő hatóság pénzügyi alelnöke egy nyilatkozatában elmondta, hogy egyes hajók valóban több mint egymillió dollárt fizettek a legutóbbi aukciókon, de ezeket az eredményeket kivételesnek minősítette, és a kereslet rövid távú emelkedésével magyarázta.

A Panama-csatorna Közép-Amerikában köti össze a Csendes-óceánt az Atlanti-óceánnal
Fotó: Depositphotos.com

Vial hozzátette, hogy a legtöbb hajó előre foglal átkelési időpontot elejét véve ezzel a torlódásoknak. A csatorna többféle foglalási lehetőséget, a többi között hosszú távú időrés-elosztást és egy kifejezetten cseppfolyósított földgázt szállító hajók számára kialakított rendszert is kínál. Azok számára, akik nem foglalnak előre, last-minute foglalási lehetőségeket és aukciókat is biztosít, ahol jelenleg naponta három-öt időrés érhető el.

A Panama-csatorna Hatóság igazgatója, Ricaurte Vazquez elmondta, hogy a konténer- és cseppfolyósított-gázszállítmányok a legjobban teljesítő szegmensek közé tartoztak, az energetikai termékek pedig egyre nagyobb szerepet játszanak a vízi út által kezelt mennyiségekben.

A hatóság azt is közölte, hogy intézkedéseket hozott a víztározó tavak vízszintjének fenntartására, miközben figyelemmel kíséri az év későbbi részében várhatóan erős El Niño időjárási jelenség kockázatát. A múltban voltak olyan időszakok, amikor aszály miatt a csatornának jelentősen le kellett csökkentenie a napi átkelések számát.

