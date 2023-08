Vajon kiknek emeli meg a bérét Orbán Viktor? Kövesse velünk percről percre a Kormányinfót!

Orbán Viktor tegnap a közösségi oldalán posztolt a kormányülésről. Azt írta, hogy "az inflációt letörjük, de itt nem állunk meg", a legfontosabb a gazdaság beindítása, illetve béremelést is ígért. Várjuk a részleteket, kövessék velünk élőben, percről-percre a tájékoztatót!

11.49

"Nem nyáron megyünk nyaralni" - ezt jelenti, hogy Orbán Viktor kijelentette, egyes kulcs-minisztereknek nyáron nem mehetnek el, de nem volt üzenet jellegű.

11.45

Ukrán gabonaáramlás: Románia és Szlovákia kiugrott a gabonastop meghosszabbításából. De az olcsó ukrán gabona nem teheti tönkre a magyar mezőgazdaságot, ezért ragaszkodunk a döntésünkhöz, és szeptember 16-tól visszaállítjuk a nemzeti tilalmat ezen a téren.

Üdvözlendő, hogy Novák Katalin és az ukrán köztársasági elnök között együttműködés alakult ki, ez a kommunikáció új formája, ami jó - vélekedett Gulyás.

11.35

A török elnök elleni budapesti incidensről: a hatósági eljárás folyik, eredménye még nincs.

Iváncsai akkumulátorgyár környezethasználati engedélyéről: a bátonyterenyei akkumulátorgyár szabálytalanság miatti bezárása a jó példa arra, hogy hiába az engedély, ha nem tartják be az előírásokat, akkor megbüntetik vagy bezárják.

11.32

Pálfy István-eset: a pedofíliával türelmesnek nem lehet lenni.

Zalaegerszegen folytatódik a katonai gyár beruházása, és Várpalotán is hamarosan elkészül egy hasonló.

11.28

Prigozsin-esettel kapcsolatos álláspont: nincs plusz információja a kormánynak róla, ahogy arról sem, hogy lesz-e következménye.

Erasmus-ügy: várjuk a Bizottság álláspontját, semmilyen jogi alapja, amit kér. Valamilyen okból a magyar hallgatókat kevésbé szereti, mint a többi tagállamét - vélekedett a miniszter.

Az 5 ezer fő feletti településeken 2024. januárjától nem lehet igénybe venni a CSOK-ot. Vannak tervek, mi válthatja ezt ki, de még nincs döntés.

Orbán Viktor augusztus végére még tervez nyaralást, jövő héten sem ő lesz ott Bledben a csúcstalálkozón.

11.23

BRICS-szövetség: pár órája csatlakozott hat újabb nemzet. Magyarország keresi a szövetség országaival a gazdasági együttműködést.

Pedagógusok ösztöndíj-program: helyettesíteni nem tudja a béremelést, de egyeseknek segíthet a havi 75 ezer forint.

Budapest Airport: fontos előrelépések történtek, és hamarosan talán még nagyobb sikerről is beszámolhatok - mondta Gulyás.

11.21

A katonai beszerzések Magyarországon folyamatosan zajlanak, és komoly siker, hogy a háború előtt megállapodtunk, hogy a legnagyobb német cég Magyarországra jön, ennek köszönhető a zalaegerszegi gyár megnyitása is. A héten érkezett egy Leopard A7-es, és kiképzési célokat szolgál. 44 darab ilyen páncélost, illetve hídvetőket is rendelt a kormány, amelyek szintén hamarosan érkeznek.

88 százalékon vannak a lakossági gáztározók.

11.18

Nigerben megdöntötték a demokratikus kormányt, közvetlen negatív hatása a migrációban nyilvánulhat meg Európa és Magyarország számára. Aggasztóak a migrációs számok, napi átlagban 420-an kíséreltek meg átjönni a határon 2023. január 1. óta. Kerítés nélkül ez még magasabb szám lenne.

11.13

A kormány üdvözöli Novák Katalin útját Kárpátaljára és Kijevbe, de arról nincs hírek, hogy Orbán Viktor mikor menne Zelenszkijhez.

Pesty László Fidesz-elleni nyilatkozatáról: "Fenntartom a korábbi kommentjeimet, de tovább nem szeretném elemezni, mert azt olyan jól megfogalmaztam" - mondta Gulyás Gergely.

11.05

Ebben az évben lesz döntés a béremelésről, január 1-jétől lesznek béremelések, de a kormány számtalan intézkedést tett, amelyek évközbeni béremelkedéseket jelentettek eddig is.

Az új tanévről: az oktatási kormányzat célja, hogy mindnehol gond nélkül induljon el, bár vannak problémák. A tanárok száma összességében elegendő Magyarországon, de nem igaz, hogy többezres a pedagógushiány - mondta Gulyás. Egyes szakokon nehezebb tanárt találni, különösen a természettudományi vagy nyelvi tanárok esetében, de a kormány eddig is mindent megoldott.

Az EU-vezetők nem kaptak meghívót az augusztus 20-i eseményekre, vajon mi ennek az oka? Gulyás szerint voltak itt az EU-s országokból is vezetők, még ha külön meghívót nem is küldtek nekik.

11.00

Az Átlátszó írta meg, hogy Karácsony Gergely főpolgámester szervezete kapta a legtöbb pénzt a Soros-alapítványoktól. Gulyás szerint el kell számolni erről, de sajnálatos módon a baloldal eddig ezt nem tette meg.

10.58

Kerékpársávokat elválasztó karókat helyeztek ki a főváros több helyén. Gulyás egy kérdésre válaszolva azt mondta, a fővárosi autós üldözés legújabb fejezetéről van szó, mert a taxisok és a mentősök is panaszkodnak arra, hogy a munkájukat nem tudják rendesen végezni.

10.53

Szóvivő: az árfigyelő rendszer igen hatékony eszköz az infláció letörésére, amely július 1-jével indult el. Komoly árversenyt generált a boltok között, a 62 termékből 54 termékre átlagosan 6,4 százalékkal csökkentek az árak. Újburgonya, paprika és paradicsomnál több, mint 40 százalékos csökkenés is megfigyelhető. Közel 17 százalékkal a körte ára is csökkent. A multik nyerészkedtek, ebből kiderült - mondta Szentkirályi Alexandra. 1,2 millió ember látogatta meg az utóbbi időben a GVH oldalát emiatt. További fejlesztések is lesznek. Szabadon összeállítóható bevásárlólistát is szeretnének összeállítani.

A kötelező akciózásnál tovább folynak az ellenőrzések. 10 hét alatt 722 üzletet vizsgáltak, és 70 üzletnél találtak kifogást. 102 jogsértés történt, a leggyakrabban nem tüntették fel az árcsökkentést. 28 esetben nem volt elérhető egy akcióköteles termék sem. Összesen 25 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.

10.49

Búzaügy: tavaly a tengeri szállítási lehetőségek az ukrán búzának ellehetetlenült, emiatt szolidaritási folyosó létrehozásával az EU lehetővé akarta tenni annak behozatalát. Magyarország és még négy ország lezárta az ukrán gabona előtt, uniós döntés szerint szetpember 15-ig a gabonatermékek behozatalára tilalmat értünk el. A Bizottság nem akarja ezt meghosszabbítani, pedig a helyzet nem változott Magyarország szerint. Ha megszűnik a tilalom, ismét évi 2,5 millió tonna gabonával kell számolni, ami rossz helyzetbe hozza hazánkat is. Indítványozzuk, hogy hosszabbítsa meg a tilalmat az Európai Unió szeptember 16-tól.

10.46

A háború jelenlegi állásáról: hogy ha nem tesznek konkrét erőfeszítésekret a békéért, el fog húzódni. Naponta százak, ezrek halnak meg, ezért a magyar kormány álláspontja változatlan: azonnali túzszünet és béketárgyalás kell. Hiszen kihat az európai és a magyar inflációra és gazdasági növekedésre is. A kormány harcol az infláció letörése mellett, hogy idén egyszámjegyűre csökkenhessen. Akár novemberre, sőt, októberre sem elképzelhetetlen. A legfontosabb célt elértük, hogy háborús helyzetben megvédtük a munkahelyeket, bár munkaerőhiánnyal meg kell küzdeni. Fontos, hogy olyan kamatkörnyezet legyen újra Magyarországon, amely hitelezésre ad módot.

Az inflációt meghaladó béremelést is szeretne a kormány, a reálgazdaságban összességében reálbéremelkedés lesz, ha nem is minden területen - mondta Gulyás Gergely.

10.45

Az atlétikai vb-t is értékelték, nagy dolog, hogy augusztus 20-án több, mint 60 ezren látogattak ki a stadionba. Most már a 350 ezret is meghaladta az eladott jegyek száma. Az is nagy siker, hogy több, mint 2100 versenyző nevezett, soha ennyien nem neveztek még ilyen világversenyen, s van magyar aranyérem is, Halász Bence személyében.

10.43

A tegnapi ülésen az augusztus 20-áról hallhattak beszámolót a kormánytagok, a tüzijátékon minden eddiginél többen vettek részt. A háromnapos rendezvénysorozaton több tízezer ember vett részt. A látogatók száznál is több programon vehettek részt. A Szent István Napok központja ismét Budapest volt.