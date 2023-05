Vajon mennyire lepődünk meg szerdán?

Mármint a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett legfrissebb, áprilisi inflációs adaton. Szinte biztosra vehető, hogy végre 25 százalék alá megy az éves fogyasztóiár-index - itt tartunk, hogy már ezt is értekelni kell -, de ugyanez volt a várakozás egy hónapja is, mégis jött a hidegzuhany. Erről, valamint az euró magyarországi bevezetésének minapi váratlan felemlegetéséről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő reggeli műsorában.