Lemondott több kormánytag is, de csak a vagyonkezelői kuratóriumi tagságáról – percről percre a csütörtöki Kormányinfóról

A várhatóan február 20-án kezdődő tavaszi parlamenti ülésszak előtt kihelyezett kormányülést tartott Orbán Viktor kabinete. A miniszterek megbeszélésén az ukrajnai háború és annak nemzetközi összefüggései, az energiaválság, az EU tervezett teljes olaj- és gázembargója mellett a vidékfejlesztési stratégia és a magyar tudomány perspektívái is szóba kerülhettek.

Fontos kérdés lehet, hogy meddig tarthatóak fenn a normális piacgazdaságban megengedhetetlen árstopok, a gazdaságfejlesztési miniszter kijelentése alapján ezek kivezetése is téma lehet a csütörtöki Kormányinfón.

Az árstopok kivezetését szakmai szervezetek is egyre erősebben kritizálják.

A csütörtökön 10 órakor kezdődő eseményről lapunk percről percre közvetítésben számol be.

Kérdések:

10.39:

Határkerítés kérdése: „Magyarországnak nem igaza volt, hanem igaza lesz” – mondta Gulyás Gergely. A külső határvédelem fontos, különben a belső határvédelem is nehéz lesz.

10.36:

Az úgynevezett dollárbaloldalra vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely azt válaszolta, szerinte nem lenne meglepő, ha kiderülne, az ellenzéket külföldről irányítanák.

A tizedik szankciós csomagra vonatkozó kérdésre azt mondta, nem akar előzetes spekulációkra vállalkozni, meg kell várni a konkrét javaslatot.

A 2024-es női kézilabda Eb-ről azt mondta, talán egy városban egy csoport meccseit meg lehet rendezni.

Bejelentések:

10.33:

A kuratóriumi tagságról lemondott az összes vagyonkezelő alapítványban tag miniszter is február 15-éval. Vagy ezt, vagy a kormányzati mandátumát kell viszaadniuk – közölte a miniszter.

10.31:

Észszerű kompromisszumokat köt Magyarország az Unióban, ez lesz a mostani EU-csúcson is. Még akkor is támogatják, ha annak közösségi jogalapja nincs – mondta Gulyás Gergely.

10.29:

Békét szeretnének Ukrajnában – röviden ezt is közölte a kancelláriaminiszter, ugyanakkor hozzátette, el kell kerülni a háború eszkalációját, a világháborút.

Anyagilag is támogattuk az ukránokat, de fegyvert nem küldünk, mert az csak Kárpátalján keresztül mehetne, és mindenki érdeke, hogy az ne történjen meg – mondta Gulyás Gergely

10.26:

Magasabb volt a béremelkedés, mint az infláció – állította a kancelláriaminiszter. A nyugdíjakat az inflációval emelték, a 13. havi nyugdíjakat is. Bíznak benne, hogy a 14,5 százalékos nyugdíjemellés magasabb is lesz, mint az egész éves idei infláció.

A fő cél az infláció leszorítása, a munkahelyek megvédése és a recesszió elkerülése – közülte a miniszter.

Az ipari és mezőgazdasági energiaigényt egy 2030-ig tartó eenergiastratégiával tekintették át, ebben a nukleáris, a megújuló energia és a hálózatfejlesztés is fontos szerepet tölt be. 2030-ig 1 millió okosmérőt is felszerelnének.

Szeretnék az Adria kőolajvezetés kapacitását bővíteni, ezt kiemelt fontosságú projektnek nevezte.

A százhalombattai finomítót átállítanák többféle nyersanyag feldolgozására, a középületek energiahatékonysági fejlesztését felgyorsítanák.

Az évtized végére a hidrogénmeghajtású buszok beszerzését is szeretnék megvalósítani.

10.19:

A törökországi földrengésről Gulyás Gergely a Belügyminisztériumra hivatkozva azt mondta, a magyarok eddig 27 túlélőt mentettek ki, illetve számos áldozatot is találtak. Magyar állampolgárságú érintettről nincs tudomásuk, az ott tartózkodó 16 magyarral felvették a kapcsolatot, mind jól vannak. Együttérzésükről biztosította a törököket és szíreket.