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Makró Akkumulátorgyár Autópiac, járműipar Ipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Vakarhatja a fejét a júniusi ipari adat láttán Kapitány István

mfor.hu

Az előző év azonos időszakához mérten 10,1 százalékkal bővült, az előző hónaphoz képest 1,4 százalékkal mérséklődött az ipari termelés júniusban Magyarországon – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

2026 júniusában az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2025 júniusában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,4 százalékkal kisebb volt a 2026. májusinál.

  • A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
  • Az ipari termelés az év első hat hónapjában 2,4 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.
  • A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,4 százalékkal mérséklődött.

Június volt az utolsó hónapja az idei második negyedévnek, aminek gazdasági növekedésével kapcsolatban a KSH már közölte első becslését. A mostani ipari adat ugyanakkor (aminek részletes elemzésével hamarosan jelentkezünk majd) megmutatta, hogy az ágazat milyen mértékben járulhatott hozzá a második negyedéves, vártnál enyhén alacsonyabb GDP-hez. Az erről szóló tudósításunkat itt olvashatják:

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