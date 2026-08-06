Vakarhatja a fejét a júniusi ipari adat láttán Kapitány István

2026 júniusában az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2025 júniusában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,4 százalékkal kisebb volt a 2026. májusinál.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első hat hónapjában 2,4 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,4 százalékkal mérséklődött.

Június volt az utolsó hónapja az idei második negyedévnek, aminek gazdasági növekedésével kapcsolatban a KSH már közölte első becslését. A mostani ipari adat ugyanakkor (aminek részletes elemzésével hamarosan jelentkezünk majd) megmutatta, hogy az ágazat milyen mértékben járulhatott hozzá a második negyedéves, vártnál enyhén alacsonyabb GDP-hez. Az erről szóló tudósításunkat itt olvashatják: