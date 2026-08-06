Vakarhatja a fejét a júniusi ipari adat láttán Kapitány István

2026 júniusában az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2025 júniusában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,4 százalékkal kisebb volt a 2026. májusinál.
- A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
- Az ipari termelés az év első hat hónapjában 2,4 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.
- A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,4 százalékkal mérséklődött.
Június volt az utolsó hónapja az idei második negyedévnek, aminek gazdasági növekedésével kapcsolatban a KSH már közölte első becslését. A mostani ipari adat ugyanakkor (aminek részletes elemzésével hamarosan jelentkezünk majd) megmutatta, hogy az ágazat milyen mértékben járulhatott hozzá a második negyedéves, vártnál enyhén alacsonyabb GDP-hez. Az erről szóló tudósításunkat itt olvashatják: