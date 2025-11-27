Valaki most nagyon jól jár az olcsó orosz olajjal – kár, hogy nem az autósok

Orbán Viktor miniszterelnök néhány héttel ezelőtti amerikai útja kapcsán több elemzés is megjelent az Klasszis Média oldalain, az Mforon és a Privátbankáron is, így csak néhány dolgot villantanánk fel ebből.

A kormányzati fanfárok azt harsogták, hogy a mentesség révén (amely a kormány állítása szerint korlátlan, míg az amerikai külügyminiszter egy nyilatkozata alapján egy éves) megvédték a rezsicsökkentést. Az állítás ugyanakkor propagandacélokat szolgált, hiszen a korlátozás csak az olajimportot érinti, a gázszállítást egyáltalán nem szankcionálják az amerikaiak.

Az az előzetes riogatás is nélkülözött minden alapot, hogy mentesség nélkül 1000 forintos üzemanyagárak lennének itthon. Ilyen árak ugyanis azokban az országokban sincsenek, amelyek nem orosz olajat vásárolnak, hanem más forrásból szerzik be a nyersolajat, vagy akár a feldolgozott termékeket, a benzint vagy a dízelt.

Arról viszont elfelejtettek a magyar kormányzati politikusok beszélni, hogy az orosz olaj valójában kiknek hajt hasznot. A háború előtt az orosz sztenderdnek számító Ural (vagy más megnevezés szerint Russian Export Blend – REB) olaj és az európai piacon benchmarknak számító Brent ára nagyjából azonos szinten mozgott, ezt követően viszont különbség alakult ki.

Ez a spread az európai szankciók hatására 2022-ben és 2023-ban időnként 30-40 százalékra is kitágult, ami mind a Mol, mind pedig a magyar költségvetés számára (amely különadóval vonta el az árkülönbözetet) óriási pénzt jelentett.

Ám az elmúlt másfél évben egyre inkább beszűkült az olajtípusok közötti árkülönbség, az elszálló árakkal való riogatás már csak ezért is érthetetlen volt. Arról nem is beszélve, hogy például Csehországban, amely Magyarországhoz hasonlóan nem rendelkezik tengerparttal, és ahol immár nem orosz olajból finomított üzemanyagot forgalmaznak, alacsonyabbak az üzemanyagárak, mint nálunk.

Az utóbbi hetekben viszont fordulat állt be, elsősorban azért, mert az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlója, India látványosan visszafogta az importot. Pedig 2023 óta az indiai finomítók fő alapanyaga lett az Ural olaj, ekkor ugyanis Moszkva Ázsiába irányította át a szállításokat azt követően, hogy az Európai Unió 2022 decemberétől megtiltotta az orosz olaj – tengeri szállítású – vásárlását.

Most azonban, az amerikai szankcióktól tartva, az indiai vásárlás jelentősen csökken és várhatóan a jövőben is csökkenni fog, mivel a legtöbb finomító felfüggeszti a vásárlásokat – közölték a kereskedők. A Reliance Industries, India legnagyobb magánkézben lévő finomítója például november 20-tól leállította az orosz kőolaj importját a gudzsaráti Jamnagar komplexumba.

Miközben az orosz olaj iránti kereslet, úgy tűnik, visszaesik, az ország olajipara is kihívásokkal küzd. Az ukrán drónok ugyanis sikeresen támadják a különböző létesítményeket. Ezek elsődleges célpontjai ugyan a finomítók – a cél, hogy azok az orosz hadsereget is nehezebben láthassák el –, de időnként más egységeket is támadnak a drónok. A magyar sajtóban is komoly visszhangja volt például, amikor a Barátság kőolajvezeték egyik csomópontját lőtték ki. A napokban pedig egy ukrán dróntámadás miatt leállt az oroszországi Novorosszijszk kikötőből származó olajexport, ami a világ napi olajkereskedelmének 2 százalékát teszi ki. A támadás célpontja egy olajterminál és egy tankhajó volt.

Az egyébként is nyomott áron forgó Brenthez képest – elsősorban az indiai vevők kiesése miatt – a decemberi szállítású Ural szállítmányoknál hordónként 5–6 dolláros diszkonttal zajlik a kereskedés, ami körülbelül háromszorosa az augusztusi 1–2 dolláros árnak a Reuters beszámolója szerint.

Az indiai kikötőkbe szállított orosz olaj árát jellemzően a hajóról szállítva határozzák meg, ami azt jelenti, hogy az ár nem tartalmazza a szállítási költségeket és az eladó által viselt egyéb díjakat.

Az orosz kikötőkben a fedélzetre kerülő Ural nyersolaj ára jelenleg hordónként 20 dollár körül mozog, a rakománytól és a szállítótól függően, áll a beszámolóban. A szállítmányok nagy részét az Oroszországhoz köthető árnyékflotta hajói kezelik, ami lehetővé teszi Moszkva számára, hogy megtartsa az árkülönbségből származó haszonkulcs egy részét.

A fuvardíjak a hajókra kivetett szankciók ellenére is stabilak maradtak. Egy, a balti kikötőkből körülbelül 700 ezer hordót szállító Aframax tartályhajó egyirányú útja körülbelül 7,5 millió dollárba kerül, míg egy Suezmaxé 8-8,5 millió dollárba, mondták a kereskedők. Az orosz olajszállítmányok továbbra is költségesek, de kezelhetők, mivel még mindig elegendő hajó áll rendelkezésre, és az Ural olaj ára az EU 60 dolláros hordónkénti árplafonja alatt van, tették hozzá a hírügynökségnek nyilatkozva.

Tekintve, hogy az ázsiai vásárlóknak nem tudják eladni az oroszok az olajat, biztosan felértékelődnek azok a vásárlók, így például a Mol, amelyek még megmaradtak. A piaci pletykák szerint ez az árakban is érvényesül és a magyar vállalat is olcsóbban juthat hozzá az orosz energiahordozóhoz.

Ennek köszönhetően pedig mind a Mol, mind a magyar kormány számára anyagi haszonnal jár, ha az orosz források minél hosszabb ideig elérhetők maradnak számunkra.

Hogy az anyagi érdekeken túlmutatóan van-e bármilyen motivációja akár a magyar vállalatnak, azt nem tudjuk, de azért az feltűnő, hogy mennyire problémás a Mol kapcsolata az Adria vezetéket üzemeltető horvát céggel. Természetesen nem kizárt, hogy a két dolog között semmiféle oksági kapcsolat sincs, ugyanakkor a Mol és a horvát Janaf egymásnak ellentmondó nyilatkozatai nem segítik a tisztánlátást.

Hasonló a helyzet a magyar kormánnyal is, amelynek tagjai hol azt próbálják bizonygatni, hogy fizikailag lehetetlen pótolni az orosz olajat, hol csak azt, hogy ez a költségek növekedésével járna. Arról ugyanakkor soha nem szól a fáma, hogy az orosz olaj importján a magyar költségvetés sok százmilliárd forintot nyer.

A Mol jól jár, ha továbbra is olcsóbb orosz olajat vehet

Mindez egyébként számos paradoxonnal jár. Egyrészt a magyar félnek történő olajeladások az elmúlt években több milliárd dollár bevételt jelentettek az orosz költségvetésnek is, a háborút pedig az ilyen bevételekből finanszírozzák.

Másrészt miközben a magyar kormány a rezsicsökkentés megvédését simán bekamuzta Orbán Viktor amerikai útja kapcsán, a lakosság nem jár jól ezzel a tranzakcióval: az üzemanyagok ára továbbra is nálunk az egyik legmagasabb a régióban. Így éppen a magyar autósok nem élvezhetik az olcsóbb orosz olaj elvileg áldásos hatását.