Valaki nem mond igazat a Magyarországra küldött ukrán hadifoglyok ügyében

Ahogy arról lapunk is írt, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erősítette meg néhány nappal ezelőtt, hogy 11 ukrán hadifoglyot adott át Moszkva Magyarországnak. A hadifoglyok ukrán oldalon harcoló, kárpátaljai magyarok voltak, a Magyarországra szállításukat Semjén személyesen koordinálta, a közvetítői szerepet pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látta el.

Az ukrán katonai hírszerzés szóvivője szerint arról tudnak, hogy a magyar kormány kérvényezte az oroszoknál, hogy adjanak át nekik hadifoglyokat, ám azt még nem erősítette meg senki sem hivatalos forrásból, hogy ezekből mennyit adott át Moszkva – írta a hvg.hu.

A The New Voice of Ukraine az ukrán katonai hírszerzés szóvivőjére, Andrij Juszovra hivatkozva számolt be arról, hogy Juszov elmondása szerint az ukrán hatóságok az ügy miatt felvették a kapcsolatot az orosz védelmi minisztériummal, de Szergej Sojgu hivatala nem erősítette meg a magyar kormány korábbi bejelentését és az ezzel kapcsolatos sajtóértesüléseket.

Juszov szerint az ukrán félnek arról van tudomása, hogy a magyar kormány 13 ukrán hadifogoly átvételét kérvényezte az oroszoktól, azt azonban nem tudni, hogy Moszkva ebből mennyit adott át.