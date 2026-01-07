2p
Valaki több mint 143 millió forintot nyert Maduro elfogása után

Bennfentes kereskedés gyanúja vetődött fel az amerikai előrejelzés-alapú szerencsejáték-oldalon, a Polymarketen. A korábbi venezuelai elnök, Nicolas Maduro elfogásának hivatalos bejelentése előtt ugyanis sokan elkezdtek fogadni a bukására.

Egy decemberben regisztráló játékos 436 ezer dollárt (143,6 millió forintot) nyert Maduro elfogása után a Polymarketen. A nyertes kiléte ismeretlen, a blokklánc-azonosítója csak összefüggéstelen betűkből és számokból áll – írja a BBC.

A szerencsejátékos még a korábbi venezuelai elnök elfogásának szombati hivatalos bejelentése előtt tett több mint 32 ezer dollárt (10 millió 717 ezer forintot) arra, hogy január végére már más lesz az ország elnöke. Péntek éjjel, és szombatra virradóra mások is elkezdtek erre fogadni, és több tízezer dollárt nyertek, ami felveti a bennfentes kereskedés gyanúját.

Az amerikai kongresszus demokrata tagja, Ritchie Torres egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely megtiltaná a kormányzati dolgozóknak az előrejelzési piacokon alapuló szerencsejátékok használatát. A részvénypiacokon tiltott a bennfentes kereskedés, de a szerencsejátékokra egyelőre nem vonatkozik ez a szabály. A Polymarket tanácsadói között az amerikai elnök fia, ifjabb Donald Trump is ott van.

