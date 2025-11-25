3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Magyar Nemzeti Bank (MNB) Opus Global Nyrt.

Valakik bennfentesen kereskedtek Mészáros Lőrinc egyik legnagyobb cégének részvényeivel

mfor.hu

Bírságot szabott ki a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki 4 magánszeméllyel szemben és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt, amely az OPUS GLOBAL Nyrt. részvényeihez köthető – közölte a jegybank kedden az MTI-vel.

Közölték: a magánszemélyek bennfentes információt szereztek az OPUS részvényvisszavásárlási bejelentése előtt, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat. További két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így ez eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta. A jegybank a rendelkezésére álló bizonyítékokat átadta a szélesebb eszköztárral bíró nyomozóhatóságoknak – írták.

Az MNB több piacfelügyeleti eljárása során – egyebek mellett – azt vizsgálta, hogy több magánszemély tőzsdei megbízásai kapcsán sérültek-e a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) bennfentes kereskedelem tilalmáról szóló rendelkezései. A piacfelügyeleti eljárások az OPUS 2023. július 21-én délután közzétett részvényvisszavásárlási bejelentését közvetlenül megelőző időszakot vizsgálták. Az MNB vizsgálatában érintett magánszemélyek az OPUS bejelentésének napján, az azt néhány órával megelőzően elérhető árfolyamon vásároltak a tőzsdei kibocsátó részvényeiből, amelyeket pár nappal, héttel ezután kedvezőbb árfolyamon, nyereséggel értékesítettek.

A felügyelet megállapította: négy vizsgált magánszemély az OPUS közzététele előtt tudomást szerzett a bennfentes információnak minősített részvényvisszavásárlási programról, majd ennek birtokában adtak tőzsdei megbízásokat, ami tiltott bennfentes kereskedelemnek minősült. Egy magánszemély a megbízások egy részét nem saját javára, hanem további személyek részére, azok finanszírozásával hajtotta végre, illetve másoknak is – annak kifejezett bizalmas jellegére is utalva – jogosulatlanul továbbadta a bennfentes információt. Mindezek nyomán az MNB határozataiban a négy magánszemélynek 40 millió, 11 millió, 10 millió, illetve 3,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a bennfentes információk birtokában végzett kereskedés, illetve egyikük esetében további 10 millió forint bírságot rótt ki a bennfentes információk jogosulatlan közzététele miatt. A bírságösszegek meghatározásánál az MNB figyelembe vette, hogy a személyek tevékenysége alkalmas volt a pénzügyi rendszerbe vetett befektetői közbizalom veszélyeztetésére és a tőkepiac átláthatóságának megsértésére – közölte a jegybank.

Az Opus legnagyobb tulajdonosa Mészáros Lőrinc.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ha így megy tovább, ingyen lesz a benzin

Ha így megy tovább, ingyen lesz a benzin

A gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan. 

Újabb MNB-botrány van kialakulóban? – de már nem Matolcsy György ügyei miatt

Újabb MNB-botrány van kialakulóban? – de már nem Matolcsy György ügyei miatt

Értesüléseink szerint a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága vizsgálatot indít egy olyan megbízási szerződés ügyében, amelyet a jegybank a nyáron egy olyan vállalkozással, az MPF Group Kft.-vel kötött takarítási és karbantartási munkálatokra, 17 milliárd forintos értékben, amely idén februárban alakult, így semmilyen referenciával nem rendelkezik.

Mesterséges intelligenciára váltanak a cégek?

Mesterséges intelligenciára váltanak a cégek?

Egyre többen használják az AI-t.

Abból is Mészáros Lőrinc gazdagodhat, ha a Fradi eladja a legértékesebb játékosát?

Tóth Alex érdekeit a felcsúti milliárdos által alapított játékosügynökség képviseli.

Foghatják a fejüket a médiacégek: így tér vissza a reklámadó

A magyarországi reklámadó szabályozás jelenleg felfüggesztett állapotban van: az adókulcs 0%, így gyakorlatilag nincs adófizetési kötelezettség. A 2025. őszi adócsomag azonban váratlan fordulatot hozott: 2026. július 1-jétől újra életbe lép a 7,5 százalékos adó, holott a piaci szereplők legkorábban a 2027-es évtől várták annak visszavezetését. Ez új helyzetet teremt a médiacégek és reklámozók számára.

Egy lista, ahol egész jól állunk az országok között

Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya Európában, akik időben fizetik számláikat: a két évvel ezelőtti 63 százalékhoz képest 2025-re 76 százalékra emelkedett az arányuk az Intrum követeléskezelő éves Európai Fogyasztói Fizetési Jelentése (ECPR) szerint.

A magyar gigantikus áfacsalás mögött az orosz titkosszolgálat állhat?

Közel 70 milliárd forintot vihettek ki az országból azok az ismeretlen tettesek, akik tavaly jelentősen megforgatták a magyar gázpiacot. Erre egyre több bizonyíték van, ugyanis egyre több nyilatkozó is erre utal. 

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

A béke hírére csökken az ár?

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Bekeményítene az Európai Bizottság.

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Többet keresett, de sokkal többet is költött a kormány.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168