Valami furcsa történik a kínai akkugyárban

Az elmúlt időszak elbocsátásai miatt munkerőpiaci felülvizsgálatot és foglalkozás-felügyeleti ellenőrzést indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a CATL-nél - írja a Telex. A kormányhivatal ellenőrei már hétfőn kint voltak a debreceni gyárnál, amikor még zajlottak a kirúgások – mondta több dolgozó a lapnak. Egy hétfőn kirúgott mérnök szerint a gyár úgy nézett ki, mint egy kripta. Állítólag önként is távoztak mérnökök, akikre a konkurenciának dolgozó fejvadász már le is csapott.

