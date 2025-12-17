2p
Valami megmozdult a Karmelita környékén?

Az egy hónappal korábbi hárommal szemben már hét tagállamban is nagyobb volt a pénzromlás, mint nálunk – derül ki laptársunk friss Privátbankár Európai Inflációs Körképéből.

Szerdán délelőtt teszi közzé a novemberi harmonizált fogyasztóiár-indexeket az Európai Bizottság Luxembourgban székelő statisztikai hivatala, az Eurostat.

Ez az az egységes módszertan alapján számított mutató, amellyel mérik és összehasonlítják az EU tagállamainak inflációját. Azt mutatja meg, hogy egy meghatározott időszak alatt (általában havi vagy éves összevetésben) mennyivel változtak a fogyasztók által megvásárolt termékek és szolgáltatások átlagos árai. Azért nevezik harmonizáltnak, mert az EU-tagországok statisztikai hivatalai ugyanazt a szabványosított módszertant alkalmazzák, így az adatok összehasonlíthatók egymással és az egész EU-ra, illetve az eurózónára vonatkozóan.

Magyarország helyzete javult: az októberi néggyel szemben novemberben már hét uniós országban is magasabb lett a harmonizált fogyasztóiár-index – jelzi előre a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk Privátbankár Európai Inflációs Körképe.

Amiből az is kiderül, hogy a négy havi stagnálás után novemberben 3,8 százalékra csökkent éves szintű fogyasztóiár-indexünk európai összehasonlításban mennyit is „ér”. Nos, az adataikat laptársunk cikkének megjelenéséig közölt 40 öreg kontinensbeli ország közül tizenkettő a miénknél magasabb adatot hozott nyilvánosságra.

További részletek a Privátbankár cikkében.

