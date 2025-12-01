Valami megmozdult a magyar gazdaságban? Emelkednek az indexek

Kiadta friss, novemberi Beszerzési Menedzser Indexét a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított novemberi értéke: 53,4.

A korábbi november havi értékekkel összevetve az idei érték magasabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,4), és felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (50,9).

A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.

A foglalkoztatottság index emelkedett ebben a hónapban, értéke bővülést jelez. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami ebben a hónapban a határérték felett áll (51,5).

A BMI novemberben

Novemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar markáns bővüléséről számoltak be. A 2025. év nyári hónapjaiban többnyire a feldolgozóipar lassulását figyelhettük meg, ősszel a trend megfordult. Ezúttal a BMI index emelkedett, ismét 50,0 feletti értéken áll. Az egyedi indexek nagyobb részben emelkedtek. Az új rendelések mennyisége index 6,1 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 3,3 százalékponttal magasabb az előző hónap értékéhez képest. A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az indexérték további 0,7 százalékponttal nőtt.

A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 3,2 százalékponttal esett vissza ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 1,2 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 3,9 százalékponttal csökkent, az exporté 2,1 százalékponttal nőtt. A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 2,6 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest.

A beszerzési mennyiség indexe nem változott, az index stabil emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 2,7 százalékponttal emelkedett.

A 2025 novemberi BMI index nőtt az októberi (51,2) értékhez képest. November átlag feletti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; a novemberi értékeké 52,4). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a tizenharmadik legmagasabb e havi érték.

A termelési mennyiség indexe emelkedett ebben a hónapban, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja. 1995 óta ez a tizennegyedik legmagasabb e havi érték.

Az új rendelések indexe szintén nőtt, az index az új rendelések állományának emelkedését jelzi. 1995 óta ez a hetedik legalacsonyabb e havi érték.

A szállítási átfutási idő indexe csökkent októberhez képest. Az eddigi e havi értékeket vizsgálva az idei az hetedik legkisebb érték 1995 óta.

A vásárolt készletek index nőtt, értéke 50,0 pont felett áll, ezzel stabil fellendülést mutat. Az e havi indexérték a második legmagasabb érték 1995 óta.

A foglalkoztatottsági index nőtt, ebben a hónapban fellendülést mutat. Az indexérték a nyolcadik legnagyobb e havi érték.

