Valami megmozdult a magyar gazdaságban? Emelkednek az indexek

Kiadta friss, novemberi Beszerzési Menedzser Indexét a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság.
A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított novemberi értéke: 53,4.
- A korábbi november havi értékekkel összevetve az idei érték magasabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,4), és felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (50,9).
- A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.
- A foglalkoztatottság index emelkedett ebben a hónapban, értéke bővülést jelez. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami ebben a hónapban a határérték felett áll (51,5).
A BMI novemberben
Novemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar markáns bővüléséről számoltak be. A 2025. év nyári hónapjaiban többnyire a feldolgozóipar lassulását figyelhettük meg, ősszel a trend megfordult. Ezúttal a BMI index emelkedett, ismét 50,0 feletti értéken áll. Az egyedi indexek nagyobb részben emelkedtek. Az új rendelések mennyisége index 6,1 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 3,3 százalékponttal magasabb az előző hónap értékéhez képest. A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az indexérték további 0,7 százalékponttal nőtt.
A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 3,2 százalékponttal esett vissza ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 1,2 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat.
A külpiaci mutatók közül az import indexe 3,9 százalékponttal csökkent, az exporté 2,1 százalékponttal nőtt. A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 2,6 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest.
A beszerzési mennyiség indexe nem változott, az index stabil emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 2,7 százalékponttal emelkedett.
A 2025 novemberi BMI index nőtt az októberi (51,2) értékhez képest. November átlag feletti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; a novemberi értékeké 52,4). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a tizenharmadik legmagasabb e havi érték.
A termelési mennyiség indexe emelkedett ebben a hónapban, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja. 1995 óta ez a tizennegyedik legmagasabb e havi érték.
Az új rendelések indexe szintén nőtt, az index az új rendelések állományának emelkedését jelzi. 1995 óta ez a hetedik legalacsonyabb e havi érték.
A szállítási átfutási idő indexe csökkent októberhez képest. Az eddigi e havi értékeket vizsgálva az idei az hetedik legkisebb érték 1995 óta.
A vásárolt készletek index nőtt, értéke 50,0 pont felett áll, ezzel stabil fellendülést mutat. Az e havi indexérték a második legmagasabb érték 1995 óta.
A foglalkoztatottsági index nőtt, ebben a hónapban fellendülést mutat. Az indexérték a nyolcadik legnagyobb e havi érték.
További eredmények
- A beszerzési mennyiség indexe nőtt az előző felméréshez képest. A mostani indexérték magasabb az elmúlt három év átlagánál, emellett a hatodik legmagasabb e havi adat.
- A beszerzési árak esetében az e havi index nőtt, az indexérték összességében az árak emelkedését jelzi. A mostani indexérték 1995 óta vizsgálva a kilencedik legalacsonyabb e havi érték.
- A késztermékkészletek indexe novemberben nőtt az előző hónaphoz képest, ezzel értéke a készletszint emelkedésére utal. A korábbi e havi értékeket vizsgálva az idei érték átlag felettinek tekinthető, ez a hatodik legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2020-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2021-ben és 2022-ben is tízet, 2023-ban ismét hatot, 2024-ben pedig négyet.
- A külpiaci mutatók közül az exportindex és az importindex is 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát figyelhettünk meg, amely 2023- ban és a 2024-ben is folytatódott.
- Ebben a hónapban fémalapanyagok, jégsaláta, lemezek, sárgaréz, tojás, valamint vezetékek kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt csapágyból, elektronikai alkatrészekből, gumiőrletből, melegen hengerelt acéllemezből és samottból. Jelentősebb árcsökkenésről alumínium, csomagolóanyagok, fröccsöntött műanyag termékek, izononánsav, valamint vasanyag kapcsán számoltak be válaszadóink.