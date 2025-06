Valami nagy gond van: itt vannak a friss számok

A mostani BMI-érték az ötödik legalacsonyabb májusi eredmény a felmérések 1995-ös indulása óta, és messze elmarad a 2021-es, 63,1 pontos csúcsértéktől. A beszerzési menedzser index alakulása arra utal, hogy a feldolgozóiparban továbbra sem következett be érdemi fordulat, és a gazdaság motorjának számító szektor stagnálása kockázatot jelent a további növekedésre nézve is.

