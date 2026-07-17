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Makró Üzemanyagok

Valami nagyon furcsa történik szombaton a magyar benzinkutakon

mfor.hu

Falba ütköztek az árak, pedig a nyomás nő.

Noha az olaj világpiaci ára az elmúlt napokban sokat emelkedett, a Holtankoljak információi szerint a hétvégén (július 18-19-én) nem változik az üzemanyagok magyarországi nagykereskedelmi ára.

Az is említésre méltó, hogy a héten bekövetkezett hazai nagykereskedelmi áremelések az oldal szerint

„nem minden esetben jelentek meg azonnal a töltőállomások kiskereskedelmi áraiban”.

Így lehetséges az, hogy a Holtankoljak pénteken az alábbi átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

Jól látható, hogy az árak tehát megálltak a korábban kivezetett védett ár szintjénél – kérdés, meddig marad ez így.

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