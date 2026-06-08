Valami nagyon nincs rendben a kínai autópiacon

Kínában 22,3 százalékkal 1,53 millióra csökkent éves szinten az autók kiskereskedelmi eladása májusban, miután áprilisban 15 százalékos visszaesést mértek. Ez volt a nyolcadik hónap, amikor csökkent az értékesítés – áll a Kínai Személygépkocsi Szövetség (CPCA) hétfői közleményében.

Január-májusban a kiskereskedelmi autóeladások 19,7 százalékkal 7,18 millióra estek.

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A new energy vehicles (NEV) gyűjtőnév alatt kategorizált, a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járművek eladásai májusban 7,5 százalékkal estek vissza az előző évhez képest, az ötödik egymást követő hónapban csökkent az ilyen autók értékesítése. Az NEV-ek aránya a teljes autóeladásban rekordszintre, 62,2 százalékra emelkedett az áprilisi 61,4 százalékról.

Az elektromos és plug-in hibrid járművek külföldi eladásai májusban 112,6 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, míg a teljes kínai autóexport 74,7 százalékkal bővült.

(MTI)