Valami nagyon nincs rendben a migrációs magyar titkosszolgálati jelentéssel

A múlt csütörtökön a tikosítás alól idő előtt feloldott, a Nemzeti Információs Központ (NIK) által készített, A szerb-magyar határtérségben tapasztalható illegális migráció nemzetbiztonsági vetületei című jelentés kapcsán több kérdést is felvet a Népszava írása.

A jelentésben például az olvasható, hogy a szerb rendőrség nem tudja megakadályozni az agresszív embercsempész bűnbandák jelenlétét, sőt, a NIK szerint az ottani afgán embercsempész csoportokat teljes operatív és financiális irányítása alá vonta a tálib titkosszolgálat.

Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy egyrészt ennek fényében továbbra is teljes mellszélességgel támogatja-e a magyar kormány Szerbia uniós csatlakozását, másrészt az, hogy továbbra is biztonságos országnak számít-e Szerbia, hiszen erre hivatkozva toloncolják vissza a magyar hatóságok Szerbiába az elfogott menekülteket. A jelentésben az is olvasható, hogy az áttoloncolt menekültekre "azonnal lecsapnak" az embercsempész bandák.

De ez csak az egyik gond ezzel a jelentéssel. A Népszava által megkérdezett szakértők elég lesújtó véleményt alkottak ugyanis az anyag egészéről.

„Ugyanolyan összeollózott, propagandisztikus anyag, mint amilyen az ellenzék Egyesült Államokból való finanszírozásáról szólt”

- fogalmazott egyikük, egy másik forrás pedig azt emelte ki, hogy eleve elképzelhetetlennek kellene lennie, hogy egy ilyen jelentésben feltételes módban fogalmazzanak, hiszen ez így alkalmatlan a további döntések meglalapozására. Kérdésesnek találták azt is, hogy a Rogán Antalnak alárendelt NIK-nek egyáltalán lennének ilyen információk összegyűjtésére alkalmas felderítői kapacitásai.