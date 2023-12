Valami nagyot kell vennie ahhoz 2024-ben Mészáros Lőrincnek, hogy a 2023-as nyomulását überelni tudja

Mészáros Lőrinc igazán hálás téma az újságíróknak, hiszen ő Magyarország leggazdagabb embere, a NER szimbóluma és annyi cége van az építőiparban, a turizmusban, a mezőgazdaságban, a médiában és a bankvilágban, hogy gyakorlatilag minden nap történik velük valami. A felcsúti gazdagember augusztusban például éppen a Rose d’Or (Arany Rózsa) nevű luxusjacht fedélzetén lehetett valahol a Tirrén-tengeren, amikor megtudhatta, hogy bejegyezték legújabb építőipari cégét: Talentis International Construction Investments Kft. néven. Mivel lapunk a magyar sajtóban élen járt abban 2023-ban is, hogy nyomon kövesse Mészáros Lőrinc cégbirodalmának tágulását, ezért azt is mi írtuk meg először, hogy pontosan mit és hol fognak építeni.

Az osztrák versenyhivatal november 7-én közölte, hogy vizsgálja a fúziót, amelynek keretében a Talentis International Construction Investments Kft. veheti meg egy osztrák befektetőktől a boszniai Lukavac cementgyárat. Mészáros Lőrinc tehát 2023-ban végképp kinőtte Magyarországot és kilépett a globális térbe. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint egy másik üzlet, amelynek céges részleteiről megint nálunk olvashattak először.

Igazán magabiztos angol nevet választott Várkonyi Andrea férje az új cégének, amivel belevágott az almatermesztésbe is: Apple Heaven Kft. Ami magyarul Alma Mennyország Kft. lenne. Nyilvános adatbázisok szerint a felcsúti gazdagember új vállalkozása május 31-én alakult és június 7-én jegyezték be. Azt viszont az egyik legnagyobb horvát ügyvédi iroda híréből raktuk össze, hogy az az Apple Heaven vette meg a legnagyobb horvát almacéget, Rabo d.o.o. vállalatot, ami dél-nyugati szomszédunk almatermelésének 12 százalékát adja, például termékeinek jelentős részét Ázsiába exportálja.

Itthon igazából tavasszal kezdett el mozgolódni Mészáros Lőrinc, aki a hazai gasztronómiában is próbál utat mutatni. Március 7-e óta már egyedüli tulajdonosa a NER-körökben és a celebvilágban is kedvelt Oxygen Wellness Naphegy alsó szintjén található Sunhill Bistro nevű étteremnek. Június vége óta pedig ez a hely nem csupán egy bistro, ahol pizzát lehet enni, hanem skybar, vagyis tetőbár is. Az adófizetők már össze tudják hasonlítani, hogy a Naphegyen vagy Felcsúton finomabb a sikeres vállalkozó tésztaétele, ugyanis szeptember 1-től látogatható a Tó Étterem és Élményközpont a Fejér vármegyei faluban. Ez a központ arról híres, hogy szinte az utolsó szögig közpénzből épült és a felcsúti gazdagember egyik cége üzemelteti.

Földet a gazdáknak

Az agráriumban nagyon aktív éve volt a felcsúti hősnek: április 24-én többségi tulajdonosa lett az 1996-ban alapított Econovum Kft.-nek., a cég főtevékenysége gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése. Egészen meglepő vállalkozócsaláddal is új bizniszbe fogott: szeptember 13-án hoztak létre egy új céget, Bányavölgyi Öntözési Közösség Kft. néven.

A 3 millió forint törzstőkével létrehozott társaságnak két tulajdonosa van:

a Búzakalász 66 Kft.

és az Agroavena Mezőgazdasági Kft.

Előbbi a Mészáros-birodalom része, míg az Agroavena egy csákvári társaság, melynek négy magánszemély tulajdonosa van. Ők egy kivétellel mind szerepeltek az ismertté vált és nagy port kavart Ángyán-jelentésben, mely a 2015-2016-os állami földárverések visszásságait mutatta be alapos részletességgel. Ebben a dokumentumban bukkant fel többször is az Antallfy-család és több tagja.

Az év végén pedig még inkább belehúzott Mészáros Lőrinc: november 21-én is koccinthatott barátaival, rokonaival egy új cége bejegyzésére, ugyanis a Tápió Agrár Management Kft.-t sikeresen felvették a hazai cégek népes táborába. Több nap is eltelt, mire a következő vagyonkezelő holdingját bejegyezték, de november 24-én már hivatalosan is létezett a SZLNK Agrár Management Kft., szintén felcsúti központtal. Decemberben pedig még egy vállalkozást fel lehetett írni az üzletember céges érdekeltségeit tartalmazó listára: KaszAgro Kft. A felcsúti földesúr Békés vármegyében terjeszkedett.

Mészáros Lőrinc szintet lépett. Legalábbis jayht-ügyileg. Fotó: MTI

Nem kapott túl nagy figyelmet, pedig megérdemelte volna, hogy a felcsúti milliárdos cégbirodalma egyedül irányítja a közmédia, az ATV és a TV2 hirdetéseit is a jövőben. Sokáig nem lehetett tudni, hogy mi célból jött létre még januárban a médiában való aktivitásra utaló névvel a Status Media Project Kft.. Lapunk azonban megírta, hogy a Mészáros-birodalom a cégen keresztül egyedüli irányítást szerzett az Atmedia felett.

Mészáros Lőrinc fáradhatatlan volt egész évben, soha sem volt maradéktalanul elégedett a céghálójával, ezért állandóan átrendezte a szálakat. Ez annyit jelentett, hogy a cégei:

egyesültek és beolvadtak,

összeolvadtak,

új nevet kaptak,

és megszűntek.

Például megindult az egyik legkalandosabb történetű vállalkozásának a végelszámolása. Egészen pontosan a Wellnesshotel Építő Kft.-ről van szó, a cég 2017 januárja óta volt része a Mészáros-birodalomnak, és most örökre eltűnhet majd a felcsúti milliárdos céghálójából. Másodszor is megpróbálja végelszámolással megszüntetni folyamatosan veszteséges cégét is. Egészen pontosan a Rail Technika Kft.-ről van szó, a cég 7 éve működik, 2019 óta csak a veszteséget termeli.

Az egyéb kategóriába tartozik, hogy novemberben Mészáros Lőrinc egyik építőipari zászlóshajója, a zalaegerszegi ZÁÉV Zrt. többségi tulajdonosa lett az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.-nek. November 20-án bejegyezték a VM Medical Zrt.-t, amelynek ő a vezérigazgatója, központja a Váci utca 38., amely pedig szintén a felcsúti vállalkozóhoz köthető MBH Banknak is az otthona. Októberben pedig bővítette az autópiaci céghálóját: befutott a Mészáros M1 Mobilitás Center Kft., amit Budaörsön kell keresni.

Nehéz volt követni, de talán a legfontosabakat megemlítettük. Alig várjuk, hogy 2024-ben mit tervez és mit vesz meg a felcsúti sikerember.