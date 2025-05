Valami nem stimmel: sokkal olcsóbban kellene tankolnunk a zuhanó olajár miatt

Miközben a tőzsdéken az olaj jegyzése jelentősen esett a héten és ez számos európai országban visszaköszönt a benzinkutakon, addig ebből a hazai autósok semmit sem vehettek észre. Ebben ugyan szerepet játszik az is, hogy az üzemanyagárban magas az adótartalom, de talán attól sem független, hogy akár a nagykereskedelmi, akár a kiskereskedelmi oldalon most kisebb a nyomás. A kormányzat ugyanis elsősorban az élelmiszer-kereskedőkkel van elfoglalva. A stabil üzemanyagár pedig, ha az inflációt nem is csökkenti, de legalább nem is növeli.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak a változatlanság ellenére is relatív mértékben drágultak, hiszen a múlt héthez képest eggyel több olyan országot találunk az EU-ban, ahol a magyarországinál alacsonyabb átlagárat mértek.

Ráadásul régiós ország volt, amely az úgymond olcsóságban előzött. Így Közép-Európában ezúttal csak három ország (Szlovákia, Szlovénia és Ausztria) volt, ahol a hazainál magasabb árakat találhatunk.

Érdekesen alakultak a gázolaj esetében az árak. Az uniós rangsorban egy picit javult a helyzetünk, hiszen az egy héttel korábbi 13 országgal szemben ezúttal 12 olyan volt a Weekly Oil Bulletin adatai szerint, ahol alacsonyabb volt az átlagár, mint Magyarországon

Mindez azonban a régiós sorrendben nem sokat számított, hiszen ezen a héten is csak három olyan állam volt, ahol még a magyarországinál is többet kellett a dízelért fizetni.

Ideje lenne az árak csökkenésének

A hazai piacon, mivel az adók csak emelkednek, így a forint dollárral szembeni kurzusa és az olaj ára a leginkább meghatározó tényező. Előbbi kurzus meglehetősen stabil, hiszen lassan két hete egy szűk sávban mozgott a kurzus. Ráadásul ennek a 355-360-as sávnak az erős oldalán (355-nél) volt pénteken a jegyzés. Tehát önmagában ez is az árcsökkentés irányába ható tényező. Ám ennél is fontosabb, hogy az olaj ismét nagyobb áresést szenvedett el. Pénteken 61 dollár körül mozgott a Brent árfolyama a nemzetközi tőzsdéken, ami további árcsökkenést kellene, hogy jelentsen a hazai üzemanyagárakban.

Ráadásul a szakértők szerint továbbra sem várható komolyabb áremelkedés, így a magyar nagykereskedelmi árnak ideje lenne lereagálnia a piaci folyamatokat. Egyelőre ugyan Donald Trump nem feszítette tovább a húrt, és az utóbbi időben inkább egyfajta konszolidációt láthatunk az első 100 nap drasztikus intézkedései után. Azonban az elnök a befektetői bizalmat eljátszotta, így mindenki nagyon óvatos, és a befektetői közösség nagyobb százalékban vár recessziót.

Várjuk az alacsonyabb árakat

Fotó: Depositphotos

Tovább nyomást gyakorol az árakra, hogy az OPEC+ országok bejelentették, hogy májusban napi 411 ezer hordóval növelik az olajkitermelést. Ez a kínálat bővüléséhez vezet, ami tekintve, hogy a keresleti oldalon nem várható érdemi változás, alacsonyabb szinten jelöli ki az egyensúlyi árat. A keresleti oldal gyengeségét jelzi, hogy a legutóbbi adatok szerint az Egyesült Államokban a nyersolajkészletek vártnál nagyobb mértékben emelkedtek. Ez a pénteken publikált vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatokkal egyre inkább azt sugallja, hogy a gazdasági növekedés a várt szint alatt marad, sőt esetleg recesszióba is süllyedhet Amerika. Ez pedig begyűrűzhet más régiókba, általánosan alacsonyabb keresletet generálva, ez pedig végső soron az olaj árának további gyengülését okozhatja.

Igaz a befektetők állandóan próbálnak valami pozitívumot találni és abba kapaszkodni. A remény, amely az olaj árának emelkedését okozhat az amerikai-kínai tárgyalások állítólagos megkezdése. Ha ugyanis ezeken végül megállapodás születik, akkor egy esetleges vám ellenére is legalább olyan keretek lesznek, amiben prognosztizálni lehet a folyamatokat.

Tekintve a hazai forgalmazó vállalatok kivárását, drasztikus (10 forint feletti) árcsökkentésre valószínűleg nem lehet számítani. Ugyanakkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint 5-8 forintos áresés az olcsó olaj miatt mindenképpen indokolt lenne.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.