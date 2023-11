Valami olyan történt, amit hónapok óta nem láttunk - begyújtotta a rakétákat az RTL

Az RTL hétköznapi és szombati programjának új sztárja ’Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban’ megkezdte pályafutását, a Hollandiából adaptált műsorformátum lényegében egy gyilkosos-nyomozós krimireality, ami a cikk írása közben megkérdezett kollégák véleménye szerint kifejezetten szórakoztatóra sikerült. Ezen véleményünkkel úgy tűnik, nem vagyunk egyedül, ugyanis a reality 460 ezer feletti átlagos nézőszámmal kezdett, legerősebb napjain pedig az 500 ezres szintet is hozni tudta. A műsor a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában is jól teljesít, a szegmensben produkált 214 ezres átlagos nézőszáma és 20,5 százalékos közönségaránya olyannyira erős eredmény, hogy a héten itt csak egy műsor tudott jobbat.

A TV2-n újabb évadot kezdett egy közönségkedvenc: a ’Farm – VIP’ hagyományosan nagyon jól teljesít a teljes lakosság körében, és ez most sem történt máshogy, hiszen első hetében 720 ezer feletti átlagos nézettséggel nyitott. A széria a szokásosnál gyengébben teljesített a 18-49 évesek korcsoportjában, és csak 177 ezres átlagot, valamint 17 százalék körüli közönségarányt hozott.

A csatorna hétköznapi esti programjának második felét továbbra is a Párharc foglalja el, a celebpárok vetélkedője egy elég halovány, 400 ezer alatti átlagos nézettséget tudott felmutatni a 47. héten, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban részenként 107 ezer nézőt és 13,9 százalékos közönségarányt ért el.

Jól kezdett az RTL gyilkosos műsora. Fotó: RTL Sajtóklub

Sportesemények

A hét legnézettebbje ebben a kategóriában a Forma-1 Abu Dhabiban rendezett nagydíja lett, itt Max Verstappen még egy utolsó futamgyőzelemmel koronázta meg szenzációs világbajnoki szezonját – mindezt 402 ezren követték a képernyők előtt.

A focirajongók sem maradtak program nélkül, hiszen a legnagyobb érdeklődésre számot tartó műsorok közé két meccs is bekerült:

a Ferencváros a Puskás Akadémiánál vendégeskedett a magyar bajnoki keretében, a döntetlennel záruló mérkőzést 300 ezren;

míg a Liverpool a szupercsapat Manchester City otthonába látogatott, ahol szintén döntetlen született – ezt pedig 257 ezren figyelték a készüléknél.

Hétvégére is maradtak nagyágyúk

Míg az RTL szombaton a már említett ’Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban’ egy újabb epizódjával várta a közönséget, TV2 jelenlegi legsikeresebb műsorát küldte harcba: a ’Dancing With The Stars – Mindenki táncol’ győzelmet aratott nemcsak a napon, hanem az egész héten is a teljes lakosság körében,

ugyanis az epizód, amelyben kialakult a döntő mezőnye, 828 ezres nézettségével a toplista élére került.

A Sztárbox gyakorlatilag első adása óta a nézők kedvence lett, olyannyira, hogy az RTL műsora csupán 3 ezerrel maradt le a heti győzelemről a teljes lakosság körében, és 825 ezres eredményével a második helyet szerezte meg. Az RTL azonban panaszkodni biztosan nem fog, ugyanis a pofozkodó celebek ismét brutális számokat hoztak a 18-49-es korcsoportban:

410 ezres nézettségével és 32,8 százalékos közönségarányával toronymagasan nyerte meg a szegmenst az adás.

A TV2-nek kétségbe esnie azonban így sem kell, hiszen a párhuzamosan futó ’Sztárban sztár leszek!’ 773 ezres nézettségével jól teljesített, és a kiemelt kereskedelmi korcsoportban elért 215 ezer néző, és 17,5 százalékos közönségarány sem rossz eredmény.

Így alakult a heti csata

Az RTL erősen nyitó krimirealityjének, és a tovább dübörgő Sztárbox számainak fényében egyáltalán nem meglepő végeredmény született a 47. héten: a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában egyértelműen az RTL vitte el a pálmát, és 18,8 százalékával megelőzte a TV2 által elért 16 százalékot. Utoljára a TV2 egyébként júniusban kapott ki ennyire.