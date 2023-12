Valami olyan történt vasárnap, ami a TV2-t is sokkolhatta

A hétköznapi programban újdonságok még nem akadtak, hiszen a karácsony előtti utolsó munkahétről volt szó: az RTL-en így ismét a A város királynői – The Real Housewives of Budapest várta a közönséget. Az egyébként rendkívül szórakoztatóra sikerült trash reality továbbra sem hoz igazán erős számokat, a héten 300 ezer körüli átlagos nézettségre futotta a teljes lakosság körében; a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 éves korcsoportban hozott 110 ezres átlag és 10 százalék körüli közönségarány pedig szintén gyenge eredmény. A csatorna hétköznapjaiban említésre méltó még az Éden hotel: a legendás valóságshow a fél 11-es kezdéssel 120 ezer körüli átlagos nézettséget tud hozni, a trópusi vakációs reality azonban mindig is inkább rétegműsor volt, így ez nem meglepő.

A TV2-nek mostanában ritkán lehet oka a panaszra, hogyha a hétköznapi műsorairól van szó, mivel a Farm – VIP óriási közönségkedvenc, és 810 ezer feletti átlagos nézettségével csak saját magával versenyzett az 51. héten is. A heti toplista élére a hétfői rész került, ez 834 ezerrel zárt, ami igen szép eredmény.

Könnyen gondolhatnánk, hogy ez a jó teljesítmény a 18-49 éves korcsoportban is elég volt a győzelemre, ez azonban nem így történt: a 183 ezres átlagnézőszám és 18,6 százalékos közönségarány csak a második helyig repítette a TV2 műsorát. A csatorna esti programjának második felében sem fogyott ki a puskapor, és a Szerencsekerék érkezett 422 ezres átlagos nézettséggel, amellyel simán megnyerte saját műsorsávját.

Szoboszlaiék is színre léptek

A héten egy említésre méltó sportesemény akadt, ugyanis az angol focibajnokság keretében egy komoly érdeklődésre számot tartó Liverpool-Arsenal találkozót rendeztek. A végül 1-1-es döntetlennel záruló focimeccset 303 ezren nézték.

Megérkeztek a karácsonyi filmek is

A hétvégére ezúttal sem jutottak igazi szuperprodukciók, bár az RTL építgetős vetélkedője, a Lego Masters finálézott, amit 309 ezer néző követett élőben – a nemzetközi mezőnyben egyébként igen népszerűnek számító formátum a magyar közönségnek nem igazán jött be. Ez a 309 ezer egyébként a szombati győzelemre sem volt elég, és a döntő kikapott a konkurencia által párhuzamosan futott L’ecsó animációs filmtől.

Vasárnap az RTL az Ilyen az élet vígjátékot küldte csatába a fő műsorszámként, ez 156 ezer nézőjével nem tudott versenyezni az abszolút karácsonyi klasszikus, a Reszkessetek, betörők! által elért 788 ezerrel. A közönségkedvenc film a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is robbantott:

a szegmensben elért 414 ezer fős nézőszámával, és brutális, 37,8 százalékos közönségarányával nemcsak a hét legjobbja, hanem a 2023-as év harmadik legnézettebb műsora is lett.

Így alakult a hét

Az 51. héten hatalmasra nőtt a csatornák között a különbség a TV2 javára, ez elsősorban a Farm – VIP és a Reszkessetek, betörők! kiugró teljesítményének köszönhető. A heti végeredmény tehát egyértelmű: 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában a TV2 vitte el a pálmát, és 18,1 százalékával megelőzte az RTL által elért 10,2 százalékot.