Valami szokatlan dolog történik szombaton a benzinkutakon

Hiába szólt a hét Magyarország olajellátásáról, a Barátság kőolajvezeték leállása, majd újraindítása sem igazán változtatott a hazai üzemanyagárakon. Csütörtök után pénteken is azt közölte a Holtankoljak portál, hogy nem változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, így szombaton sem számíthatunk árváltozásra a benzinkutakon.

Pénteken az alábbi átlagárakat mérte az oldal:

95-ös benzin: 587 forint/liter

Gázolaj: 593 forintt/liter

