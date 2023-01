Valami szokatlan történt január elsején

A karácsonyi időszakra a realityk már vagy véget értek, vagy szünetre mentek, csupán a TV2 által adott Farm–VIP elődöntője és döntője emlékeztetett arra, hogy volt néhány hétköznap a két ünnep között: nem jelent nagy meglepetést, hogy a teljes lakosság körében is ezek lettek a legnézettebb műsorok az 52. héten.

A december 28-án tartott döntőben ifj. Schobert Norbi kerekedett felül, a fitneszguru fiának győzelmét 976 ezren követték élőben, míg az egy nappal korábban rendezett elődöntő 889 ezer embert vonzott a képernyők elé.

A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-49 éves korcsoportban a Farm–VIP már nem tudta megismételni a győzelmet, a döntő 20,4 százalékos közönségaránya is csak átlagosnak vehető. Ezzel együtt az nem kérdés, hogy a TV2 összességében így is elégedett lehet, a celebreality évadának gyakorlatilag minden adása 800 ezer feletti nézőszámot tudott a teljes lakosság körében, és rendre legyőzte a riválisokat a saját idősávjában.

Fotó: Depositphotos

Összecsaptak a híradók

Kétségbeesnie a héten az RTL-nek sem kellett, ugyanis úgy tűnik, hogy némileg meglepetésre, de a magyarok híradónézéssel indították az újévet:

a csatorna január esti híradója 812 ezer embert ültetett a teljes lakosság körében a képernyők elé, míg a 18-49-es korcsoportban a hét legnézettebb műsora lett 249 ezer nézővel.

A kiugróan jó nézettségű RTL-es hírműsort a TV2 Tények-je a hét mindennapján magabiztosan megtartott 750 ezres nézőszámával követte, így összességében a híradók 52. heti harcának végeredménye szerint a legnézettebb híradóadás az RTL-nek jutott, azonban a TV2 rivális műsora stabilabban tudta tartani a nézőit.

Ha karácsony, akkor filmezünk?

Az ünnepi hangulat egyik fontos elemét mindig is a karácsonyi filmek jelentik, így ezúttal arra is kíváncsiak voltunk, hogy pontosan mik voltak a magyarok kedvencei idén karácsonykor. A kereskedelmi csatornák nagy klasszikusokkal készültek az ünnepre, volt egy trilógia azonban, amely ezek közül is kiemelkedett.

A Reszkessetek, betörők! az elmúlt évtizedben kis túlzással az egyik legfontosabb ünnepi filmmé nőtte ki magát Magyarországon, és nem nagyon telt el év anélkül, hogy ne tűnt volna fel karácsony valamelyik napján a tévéképernyőkön. A csatornák évek óta egymásnak adogatják a film jogát, idén pont a TV2-nek jutott, és az első rész hozta is a kötelezőt: a 705 ezres nézőszám kiemelkedett a mezőnyből.

Említésre méltó még a Nagykarácsony is, az RTL december 25-én tűzte műsorára a magyar karácsonyi filmet, amely 426 ezres nézőjével még pont felfért az ünnepi toplistára.

Itt a vége: így alakult az év utolsó hete

Az 52. héten összességében a híradók, a Farm–VIP, valamint az RTL-en legjobb napján 584 ezres nézőszámával megvillanó ’Drága örökösök – A visszatérés’ hozott bármilyen érdekességet a kereskedelmi csatornák nézettségi adataiban. Összességében azonban különösen a 18-49-es korcsoportban az volt jellemző, hogy az ünnepek és a téli szünet alatt egészen egyszerűen kevesebbet tévéztek a magyarok.

A csatornák heti közönségarány harca 13,1-11,1 százalékos arányban a TV2 javára billent, azonban a héten nem volt jelentős a különbség, ez is mutatja; főleg a pangás volt jellemző az év utolsó hetében.

