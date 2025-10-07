Válaszolt az MNB alelnöke Nagy Mártonnak

A jegybanki politika törvényben meghatározott célja az árstabilitás elérése és fenntartása – mondta el Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke a Portfolio konferenciáján, reagálva Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter délelőtti kijelentésére.

Az MNB alelnöke jelezte, hogy a kormányzati akarattal ellentétben nem fogják csökkenteni a kamatot. Nincs más helyzet ma, mint amit szeptemberben kommunikáltunk – húzta alá Kurali. A legutóbbi kamatdöntés pedig hosszú ideig kifejezetten szigorú monetáris politikát vetített előre.

Kapcsolódó cikk Egy követ fúj Orbán Viktor és Nagy Márton Itt az ideje a kamatcsökkentésnek.

A jegybanki vezető szerint a jelenlegi pénzügyi stabilitást elsősorban a magas kamatszint és az ebből fakadó rövid távú befektetési pozíciók tartják fenn, úgy vélte, hogy a jegybanknak nehéz döntéseket kell hoznia: a kamatok csökkentése kockázatot jelentene a forint stabilitására, ugyanakkor a jelenlegi kamatszint fékezheti a gazdasági növekedést.

A jegybank alelnöke Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azon kijelentésére reagált, miszerint a gazdasági környezet alapján elérkezhetett az idő a jegybanki kamatcsökkentés megfontolására. Úgy vélte, hogy a jelenlegi reálkamat-szint indokolatlanul magas, miközben az infláció a cél közelében van, a forintárfolyam stabil, és az ország finanszírozása is biztosított.

A miniszter szavai után a forint hirtelen gyengülésbe kezdett az euróval szemben. A magyar fizetőeszköz délelőtt még 388,5 körül mozgott, késő délutánra már 393 felett is járt az árfolyam.