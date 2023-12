Vallott a Tiborcz Istvánhoz közeli beruházó a dél-pesti óriástelek sorsáról

A Földber Ingatlanfejlesztő Kft. sem akkumulátorgyárt, sem lesz hulladéklerakót vagy vegyi üzemet nem akar Gyál és Soroksár határában, hanem raktárakat és teherautóknak szánt parkolót és rájuk szabott töltőállomását akar építeni - írta a Telex. A cikk emlékeztet, hogy a kft.tulajdonosai között ott van "a sajtóban rendre Tiborcz Istvánhoz közelinek nevezett Főnix Magántőkealap, illetve több áttételen keresztül Katona György ügyvéd, a tényleges befolyást jelentő osztalékelsőbbségi részvények pedig a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő egyik leágazása".

Még mindig megéri nagy raktárakat építeni. Fotó: pixabay.com A fejlesztő a jövő konkrét partnereit, a beruházási összegeket, illetve a későbbi fejlesztési fázisok részleteit egyelőre nem kívánta elmondani. Az nyilvánvaló és lapunk is többször megírta, hogy Magyarország, azon belül Budapest kifejezetten előnyös földrajzi fekvése miatt a kereszt irányú szállítási útvonalak (itt három autópálya) találkozása lehetőséget ad az intermodális központok kialakítására. Ebben látnak nagy üzletet a kormányfő vejéhez köthető cégek.

A lap azt is kiemelte, hogy az unió az épületek fenntarthatóvá, energiahatékonnyá fejlesztése mellett a logisztika és a közlekedés zöldítésére is nagy hangsúlyt fektet, például ösztönözné a zöld hidrogénnel történő hajtást, illetve az említett intermodális szállításokat, ami szintén új igényeket támaszt a logisztikában. Ennek megfelelően hidrogén-töltőállomást is tervez a fejlesztő.

Kapcsolódó cikk Tiborcz István beszáll a Waberer's-be Kisebbségi tulajdont vásárol a miniszterelnök veje.

Természetesen a logisztikai park is növeli a környező autópályák forgalmát, de a cég állítása szerint ezt enyhíteni fogják a kapcsolódó csomóponti fejlesztések. A portál szerint az is előnyként említhető, hogy ez a terület nem lakott és a fejlesztés nem zavarja majd az urbanizált részeket. A terület külön előnye, hogy 15 percen belül elérhető a légi áruszállítás és e-kereskedelem szempontjából kiemelt jelentőségű Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is.

A Földber szerint az ilyen volumenű és stratégiai helyszínen megvalósuló beruházások jelentősen vonzzák a külföldi működőtőke beáramlását, amelynek vitathatatlan gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő jelentősége van - utalt ará a lap.