Válságban van a hazai borászat?

Bár a vendégek, vásárlók több mint háromnegyede ma „sem ért” a borhoz, az elmúlt évtizedek alatt jelentősen fejlődött itthon is a borkultúra. Miközben az elmúlt 30 évben erősen visszaesett a fogyasztás, és mintha a mennyiség helyett a minőség lenne egyre fontosabb. Egyre kevesebben akarnak - kis falusi kocsmában sem - becsiccsenteni bortól. Ha éppen ily módon akarnának kizökenni a valóságból, mást kortyolnak.

Az online értékesítés segített

A borfogyasztás alakulását jelentős mértékben érintette a Covid, hiszen akkor az összes vendéglátóhely bezárt. A járvány hatása még most is érzékelhető. Köztudomású, hogy a HORECA-szektor miatt komoly volt a forgalom kiesés. De akik idejében kiépítették az online értékesítési lehetőséget, átcsoportosították a marketing költségeket, sőt még házhoz szállítást is vállaltak, azoknál jelentősen nőtt a forgalom.

Persze, hogy a borok ára is emelkedett. Fotó: Depositphotos

Az elmúlt két év gazdasági válsága és a példa nélküli infláció sem tett jót értelemszerűen az ágazatnak, az emberek elkezdtek takarékoskodni, közben meg a borok ára is emelkedett.

Népszerűbb a fehér

A NielsenIQ vizsgálta kilenc kereskedelmi lánc - az Auchan, az Interspar, a Spar, a Tesco, a Príma, a DM, a Müller, valamint a Plus Market – forgalmát. Ezek szerint, a 2022. augusztus – 2023. július közötti időszakban a forgalom közel 29 milliárd forintot tett ki, ami mennyiségben körülbelül 22 millió litert jelent.

Az értékbeli eladás 6 százalékkal nőtt, volumenben viszont 8 százalékkal csökkent az előző év azonos periódusához képest. A gyártói márkák stabil 89 százalékos részesedéssel dominálják a keresletet. A kiszerelést tekintve a 0,75 literes üveg a piaci részesedés négyötödét birtokolja.

Fajták közül a fehér és a vörös bor körülbelül 38-44 százalékban osztozik, a fehér bor javára, a harmadik helyen pedig, 18 százalékkal a rozé áll – olvasható a NielsenIQ jelentésében.

Leginkább otthon koccintunk borral, egy felmérés szerint a második helyen a vendégség áll, a pincében, borászatban történő fogyasztás aránya is viszonylag magasnak tekinthető, ami betudható a borturizmus felvirágzásának. A fesztiválokon és más rendezvényeken szintén gyakran fogy a szőlő leve.

Dél-Amerika a Várba költözik

Az idei, szeptember 7-én kezdődő budavári Borfesztivál idén is lehetőséget ad rá, hogy kiműveljük e téren magunkat. Izgalmas bepillantást enged a dél-amerikai borvilágba, díszvendégként ugyanis Dél-Amerika mutatja be borainak és konyhájának jellegzetes íz- és aromajegyeit.

Négy ország 12 borászatának tételei szerepelnek majd a fesztivál eme szegmensének itallapján. Érdemes lesz kipróbálni egy latin temperamentummal fűszerezett Cabernet sauvignont, Merlot-t vagy Pinot noirt. Aki fejest ugrana a távoli kontinens kultúrájába, annak csobbanjon a poharába egy Malbec az Andok oldalából vagy egy Tannat az Atlanti óceán partjáról – javasolják a szervezők. A fehérborok kedvelőinek a roppanóan friss gyümölcsös Sauvignon blanc-ok, Chardonnay-k és Pinot grigio-k mellett alkalom nyílik egy-két ritkább, ám annál különlegesebb fajta megismerésére.

Egyedi élménynek ígérkezik a tengerszint felett 3000 méter magasan termesztett szőlőből készült argentin fajták kortyolgatása., akárcsak a tradicionális chilei boroké, de a feltörekvő Brazíliából és Uruguayból is érkeznek izgalmas tételek.

A száraz a divat, de fogy az édes is

Bár azt hinnénk, ma már szinte kínos édes bort rendelni, a forgalmi statisztikák ennek ellemtmondanak. A fajták kedveltsége sokakat meglephet: rozé, siller (50 százalék), édes fehér (45 százalék), édes vörös (44 százalék), pezsgő, habzóbor (43 százalék), száraz vörös (43 százalék), száraz fehér (42 százalék).

Ugyanakkor a profi borturisták és hozzáértők inkább a száraz borokat preferálják, még hozzá a következő arányban: száraz fehér (60 százalék), száraz vörös (59 százalék), rozé, siller (52 százalék), pezsgő, habzóbor (46 százalék), édes fehér (38 százalék), édes vörös (28 százalék) – olvasható egy honlapon, a két évvel ezelőtti KSH adatokra hivatkozva.

Ha felsorolni kellene a magyar borvidékeket, mindenki Tokajjal, Egerrel, vagy Villánnyal kezdené, pedig területileg a Kunsági a legnagyobb, amely 20 ezer hektárjával az ország bortermelő területének közel harmadát teszi ki. Ma már itt is születnek kiváló borok – elég, ha Frittmannékra utalok – sokáig az alföldi nedűknek ugyanis nem volt nagy a becsülete.

Az új trendet a fiatalok alakítják

Egyre kedveltebbek – főleg a fiatalok körében - a nagy, öblös poharakban kínált, szivárványszínekben pompázó koktélok, az újgenerációs, kézműves sörök, meg a fél literes tarka limonádék, ami jelzi, hogy inkább az alacsony alkoholtartalmú italok fogynak. Ha rendelnek bort, ritkábban bikavért, még kevésbé tokajit – ezeket „közhelyesnek” tartják. Nagy divat a pezsgő, a habzó és gyöngyöző bor. A gin igen népszerű, de elsősorban koktél alapanyagnak.

A vörös bor állítólag kevésbé kelendő, mint a fehér, amibe belejátszhat az is, hogy a nagy meleg miatt nyáron szinte mindenki hűs, könnyed italra vágyik, a testes vörös bor pedig köztudomásúan inkább komoly, ráérős étkezésekhez való.

Műanyag csavar vagy parafadugó?

A csavarzárak széles körben elterjedtek. Parafadugós bor újabban inkább elegánsabb alkalomra való, bizonyos kiemelt, patinás brandek, fajták esetében azonban ma is kötelező. A külföldön népszerű bulikra való dobozos nedűk nem terjedtek el. A fémdobozos, két decis prosecco-k -

illetve azok utánzatai – egyes multicégek szupermarketjeiben slágercikkek lettek.

A márkahűség kevesekre jellemző, ehhez eleve tájékozottság kell, és elkötelezettség egy márka, egy pincészet mellett. Szintén ez a réteg vásárol borszaküzletben, nem pedig leemel egy palackot a diszkontban.

Borkóstoló, online

Bár erről nem nagyon szólnak statisztikák, Magyarországon a bor az egyik legkedveltebb ajándék. Bulira csakúgy, mint bizonyos ünnepi alkalmakra. A tokajit főleg az idősebb korosztály választja. Ezzel csak az a baj, hogy átadás után mindenki felrakja a szekrénysor tetejére, aztán 20 év múlva, amikor fel akarja bontani, csodálkozik, hogy mintha kissé megbuggyant volna.

Újdonság az online borkóstoló, ami a járvány idején terjedt el, és amely ma is létezik. Sokak szerint akármilyen alapos egy ilyen alkalommal a kóstolást vezető sommelier tudása, és akármilyen kiváló is a borsor, a pincék valódi hangulatát ez aligha adja vissza.