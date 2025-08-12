3p
Makró Közösségi közlekedés

Válságpályán a vasúti árufuvarozás Magyarországon

mfor.hu

Költségrobbanás, visszaeső megrendelések és lemaradó díjbevételek kényszerítik újragondolásra a vasúti logisztika jövőjét.

Bár a vasúti árufuvarozás kulcsszerepet játszik a stratégiai ellátási láncokban, a szektor évek óta hátrányból indul a közúti szállítással szemben. Most azonban olyan költség- és keresleti sokk érte, amely nemcsak az iparág szereplőit, hanem a teljes gazdaság logisztikai stabilitását is veszélyezteti – írja a Hungrail.

A 2025 első negyedévére vonatkozó adatok szerint legalább 6,7 százalékos díjemelésre lett volna szükség ahhoz, hogy a szolgáltatás nyereségesen fenntartható maradjon.

A tehervagonos szállítás iránti kereslet csökkent
A tehervagonos szállítás iránti kereslet csökkent
Fotó: Wikipédia/Gabesz183

Meredek teljesítményzuhanás

Az év első három hónapjában a vasúton szállított áruk tömege 14,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, árutonna-kilométerben mérve pedig közel 20 százalékkal. A KSH adatai szerint belföldön 24,8 százalékos, nemzetközi forgalomban 11,9 százalékos csökkenés következett be.

Az első negyedévben egy bruttótonnakilométerre vetített fajlagos költségek 13,8 százalékkal emelkedtek, részben a hálózathozzáférési díjak és a tolatási szolgáltatások drágulása, részben a bérköltségek növekedése miatt. A vasúttársaságok költségcsökkentési kísérletei – például központi funkciók összevonása – nem tudták ellensúlyozni ezt a nyomást.

Ezzel szemben a fajlagos díjak mindössze 7,1 százalékkal nőttek, részben az euró–forint árfolyam 5 százalékos gyengülése miatt. A vasúti cégek nem tudták érvényesíteni a díjemeléseket megbízóiknál, így a díj- és költségszint közötti rés 6,7 százalékponttal nőtt, tovább rontva a működési profitabilitást.

Keresleti visszaesés, kimaradó növekedés

A külkereskedelem és az ipari termelés gyengülése – különösen a szállításigényes ágazatokban – jelentősen apasztotta a megrendelésállományt. 2025 első negyedévében a teljes áruszállítási szektor 6 százalékkal zsugorodott, a vasúti szegmens viszont 19 százalékos visszaesést szenvedett el. A belföldi volumenek negyedével estek vissza, arányuk a teljes forgalomban 10 százalékra olvadt.

Az akkumulátoripar, amelytől sokan fellendülést vártak, egyelőre nem járult hozzá a vasúti forgalom növekedéséhez.

Újratervezés nélkül nincs kiút

A jelenlegi piaci környezetben a vasúti árufuvarozás üzleti modellje tarthatatlanná vált: a díjbevételek nem követik a költségek növekedését, a forgalom csökken, a kapacitáskihasználtság romlik, miközben a szabályozási és versenykörnyezet sem kedvez a szektornak. A közúttal szembeni versenyhátrány – belső ösztönzők és támogatások híján – napról napra mélyül.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csak nézünk majd a benzinkúton szerdán

Csak nézünk majd a benzinkúton szerdán

Milyen árak jönnek?

Trump megint elrántotta a kormányt az utolsó pillanatban

Trump megint elrántotta a kormányt az utolsó pillanatban

Újabb három hónapos halasztás a kínai vámokra.

Már megint milliárdokat tologatott Orbán Viktor az éjjel

Már megint milliárdokat tologatott Orbán Viktor az éjjel

Közel nyolcmilliárd forintnak találtak jobb helyet.

Egymillió autós ígéret lett a repülőrajtból

Egymillió autós ígéret lett a repülőrajtból

Miután a remélt gazdasági növekedéssel nem tud kampányolni a kormány, az utóbbi napokban néhány miniszter már azt kezdte hangoztatni, hogy Magyarország egymillió autót fog gyártani. Érdemes megnézni, hogy ez a jól hangzó kijelentés valójában mit is jelent.

Hogyan alakulhat az infláció: kettős kamatrendszer lett Magyarországon

Hogyan alakulhat az infláció? Kettős kamatrendszer lett Magyarországon

A vártnál magasabb inflációs adatot közölt a KSH pénteken, de hogyan alakulhat az áremelkedés üteme a jövőben? – erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend Fm hétfői adásában.

Balhé lett abból, hogy a kereskedelmi szövetség kiszivárogtatta a Versenyhivatal vizsgálatát

Nem bírálta a kormány árrésstopját a GVH, éppen ellenkezőleg, az – mint írják közleményükben – bizonyítottan sok honfitársunknak segített.

Példát mutatnak a kínaiak

Példát mutatnak a kínaiak

A távol-keleti országban kilőttek az új energiafelhasználású járművek eladásai.

Eljárás indult egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó céggel szemben

A Gazdaságii Versenyhivatal szerint a GAL SynergyTech Zrt. a termékek értékesítése során valószínűsíthetően minimumárat határozott meg viszonteladó partnerei számára.

Tovább eshetnek az árak a benzinkutakon

Tovább eshetnek az árak a benzinkutakon

Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, márcsak a kiskereskedőkön múlik, ők is vágnak-e.

Mészáros Lőrinc étterme főzött a Sziget VIP-ban

A felcsúti milliárdos három márkával is képviseltette magát a fesztiválon.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168