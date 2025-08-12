Válságpályán a vasúti árufuvarozás Magyarországon

Bár a vasúti árufuvarozás kulcsszerepet játszik a stratégiai ellátási láncokban, a szektor évek óta hátrányból indul a közúti szállítással szemben. Most azonban olyan költség- és keresleti sokk érte, amely nemcsak az iparág szereplőit, hanem a teljes gazdaság logisztikai stabilitását is veszélyezteti – írja a Hungrail.

A 2025 első negyedévére vonatkozó adatok szerint legalább 6,7 százalékos díjemelésre lett volna szükség ahhoz, hogy a szolgáltatás nyereségesen fenntartható maradjon.

A tehervagonos szállítás iránti kereslet csökkent

Fotó: Wikipédia/Gabesz183

Meredek teljesítményzuhanás

Az év első három hónapjában a vasúton szállított áruk tömege 14,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, árutonna-kilométerben mérve pedig közel 20 százalékkal. A KSH adatai szerint belföldön 24,8 százalékos, nemzetközi forgalomban 11,9 százalékos csökkenés következett be.

Az első negyedévben egy bruttótonnakilométerre vetített fajlagos költségek 13,8 százalékkal emelkedtek, részben a hálózathozzáférési díjak és a tolatási szolgáltatások drágulása, részben a bérköltségek növekedése miatt. A vasúttársaságok költségcsökkentési kísérletei – például központi funkciók összevonása – nem tudták ellensúlyozni ezt a nyomást.

Ezzel szemben a fajlagos díjak mindössze 7,1 százalékkal nőttek, részben az euró–forint árfolyam 5 százalékos gyengülése miatt. A vasúti cégek nem tudták érvényesíteni a díjemeléseket megbízóiknál, így a díj- és költségszint közötti rés 6,7 százalékponttal nőtt, tovább rontva a működési profitabilitást.

Kapcsolódó cikk Továbbfejlesztik a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonalat Már a második ütem.

Keresleti visszaesés, kimaradó növekedés

A külkereskedelem és az ipari termelés gyengülése – különösen a szállításigényes ágazatokban – jelentősen apasztotta a megrendelésállományt. 2025 első negyedévében a teljes áruszállítási szektor 6 százalékkal zsugorodott, a vasúti szegmens viszont 19 százalékos visszaesést szenvedett el. A belföldi volumenek negyedével estek vissza, arányuk a teljes forgalomban 10 százalékra olvadt.

Az akkumulátoripar, amelytől sokan fellendülést vártak, egyelőre nem járult hozzá a vasúti forgalom növekedéséhez.

Kapcsolódó cikk Előzetesbe került a volt miniszter is a Budapest-Belgrád vasúton történtek miatt Az összes gyanúsított előzetesbe kerül.

Újratervezés nélkül nincs kiút

A jelenlegi piaci környezetben a vasúti árufuvarozás üzleti modellje tarthatatlanná vált: a díjbevételek nem követik a költségek növekedését, a forgalom csökken, a kapacitáskihasználtság romlik, miközben a szabályozási és versenykörnyezet sem kedvez a szektornak. A közúttal szembeni versenyhátrány – belső ösztönzők és támogatások híján – napról napra mélyül.