Változás jön július elsejétől: jobban védik a munkavállalókat

Az eltérések egyrészt adódhatnak abból, hogy a jogviszony végét nem jelenti be a foglalkoztató, másrészt pedig abból, hogy nem nyújt be járulékbevallást. Sok esetben nem szándékos adózói mulasztás eredményezi az eltérést, hanem egyszerű figyelmetlenség – tették hozzá.

Kiemelték, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok kapcsán a munkáltatónak be kell jelentenie a jogviszony kezdetét, megszűnésekor pedig a végét. A bejelentési kötelezettség mellett a foglalkoztatás időszakára főszabályként járulékbevallást is kell adnia.

Az új eljárás védi a munkavállalót és adminisztrációs könnyítést is hoz, hiszen revizori ellenőrzés helyett a NAV figyelmeztetését követően van lehetőség a hiba javítására – írta a NAV a közleményben.

