Változtat a kormány a CSOK Plusz feltételein

Változnak a CSOK Plusz lakáshitel feltételei: a jövőben a konstrukciót 41 év feletti várandós nők is igényelhetik – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs pénteken.

Hankó a családügyi kerekasztal ülésén arról beszélt: ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést – írja az MTI.

Kapcsolódó cikk A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt A kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain.

A nő terhessége esetén, ha a magzat betöltötte a 12. hetét, eddig is eltekintett a kormány a korhatártól a CSOK Plusz igénylésénél. A miniszter bejelentése szerint azonban újdonság, hogy ezentúl semmilyen megkötés nem vonatkozik a 41 év feletti várandós nőkre a hiteligénylés során.