Vámháború: komoly bejelentés érkezett Brüsszelből, jön a felfüggesztés

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Ha a tárgyalások nem vezetnek kielégítő eredményre, az ellenintézkedéseink életbe lépnek. Mint már korábban is mondtam, minden lehetőség továbbra is nyitva áll.

Komoly pálfordulatot jelentett be.

Kapcsolódó cikk Donald Trump felfüggesztette a vámháborút – Kína újabb pofont kapott Komoly pálfordulatot jelentett be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!